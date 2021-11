Kritiki udarili po vodji strokovne skupine Mateji Logar, ona odgovarja takole

Vodja strokovne skupine, ki svetuje vladi na področju ukrepov za zajezitev novega koronavirusa, Mateja Logar, je za popolno ustavljanje javnega življenja, kot smo ga imeli marca ali aprila, vendar pa tega ukrepa vladi niso predlagali. Da je to v tem trenutku potrebno, pozivajo številni, tudi zdravniki. Zato ni nič nenavadnega, da so nekateri udarili po strokovni skupini, saj da ne predlaga ukrepov, ki so najboljši za zajezitev novega koronavirusa.

Javno se je denimo izpostavil na svojem osebnem profilu Miha Lobnik, zagovornik načela enakosti, ki je o strokovni skupini zapisal (nelektorirano): »V trenutku, ko se strokovna skupina začne prilagajati temu, kar bi ali ne bi katerakoli vlada sprejela, to ni več strokovna skupina ampak 'prilagodljiva' strokovna skupina, njena dodana vrednost v sistemu pa precej manjša, kot če bi jasno decidirala svoje neodvisno stališče.«

Za komentar na očitke smo se obrnili na vodjo strokovne skupine in jo vprašali še, ali jim okvire, znotraj katerih naj sprejmejo ukrepe, formalno ali neformalno morebiti določa vlada (vprašanje sledi iz tega, saj je Logarjeva javno povedala, da je popolno zaprtje smiseln ukrep, vendar ga vladi kljub temu niso predlagali).

»Strokovna skupina se ne odloča po navodilih vlade, vsekakor smo o možnosti lock down-a razpravljali in ocenili, da je smiseln samo če je izveden v obliki, kot je bilo to marca/aprila 2020, ker pa vemo, da epidemija ni samo problem zdravstva, ampak celotne družbe, smo trenutno vladi predlagali zaostrovanje ukrepov. Še vedno smo mnenja, da če bi se pogoj PCT in vsi ostali ukrepi za preprečevanje širjenja okužb s SARS-CoV-2 upoštevali, tako kot so predlagani, ne pa da se jih že od vsega začetka spodkopava, dodatno zaostrovanje ukrepov sploh ne bi bilo potrebno. Prav tako smo v svetovalni skupin še vedno mnenja, da je cepljenje edini varen in učinkovit izhod iz epidemije,« nam je Logarjeva pisno odgovorila (nelektorirano).