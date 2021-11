Neuradno: padel je rekord, preko 4000 okuženih s koronavirusom

Božične in novoletne lučke - kaj takšnega še zagotovo niste videli!

Ste si kdaj zaželeli, da bi imeli pametne božične lučke, ki bi jim lahko poljubno v živo spreminjali barve, vzorce in bi same znale utripati ob vaši najljubši glasbi? Oglejte si hit dekoracijo leta 2021 – božične lučke, ki bodo vašim sosedom in gostom vzele sapo!