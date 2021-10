Na Hrvaškem cepljenje v porastu, za takšen ukrep so se odločili

Hrvaški družinski zdravniki bodo morali v 15 dneh poklicati vse svoje necepljene paciente, starejše od 65 let, da bi jih spodbudili k cepljenju proti covidu-19, je danes dejal hrvaški minister za zdravje Vili Beroš. V minulih 24 urah so na Hrvaškem ob 12.207 testih potrdili 4392 okužb z novim koronavirusom. Umrlo je še 26 covidnih bolnikov.

Kot je povedal Beroš, je hrvaški štab civilne zaščite sprejel odločitev, da bodo morali družinski zdravniki v 15 delovnih dneh poklicati vse svoje paciente, ki niso cepljeni in imajo več kot 65 let ter jim pojasniti vse prednosti cepljenja. Starejši so zaradi pešanja imunskega sistema z leti med najbolj ogroženimi skupinami za okužbo z novim koronavirusom, še posebej, če trpijo s kakšno izmed kroničnih bolezni, je poudaril minister.

Na Hrvaškem je nekaj manj kot 854.000 prebivalcev starejših od 65 let in Beroš se je zavzel za to, da je treba vzpostaviti stik z vsemi, ki niso cepljeni.

Če zdravniki v 15 dneh ne bodo po telefonu uspeli doseči vseh svojih pacientov, bodo imeli še 30 dni, da pridejo v stik z njimi preko patronažne službe ali z osebnim obiskom na domu. Manj mobilne ali bolne bodo morali tudi cepiti na domu, če se bodo tako odločili. Po poteku drugega roka pa bodo imeli zdravniki še sedem dni časa, da o rezultatih te akcije obvestijo ministrstvo za zdravje.

Ne gre za obvezno cepljenje, toda ...

Beroš je zanikal, da to pomeni obvezno cepljenje starejših, čeprav ni povsem zavrnil te možnosti. Hkrati je pozval vse starejše, ki se niso cepili, naj se tudi sami obrnejo na svoje zdravnike in se posvetujejo glede cepljenja. Izpostavil je, da so v nekaterih družinskih ordinacijah cepili več kot 90 odstotkov starejših pacientov, v nekaterih pa komaj petino.

Ravnateljica zagrebške klinike za infekcijske bolezni Alemka Markotić je k cepljenju pozvala tudi vse ženske, ki načrtujejo nosečnost. Poziv sicer ne velja za tiste, ki so že noseče. Pri tem je izpostavila nedavni primer v Splitu, ko so morali pri nosečnici, ki je zbolela s covidom, predčasno sprožiti porod, da bi rešili otroka. Medtem pa ženska še zmeraj potrebuje pomoč medicinskih ventilatorjev.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je novinarjem dejal, da ne razmišljajo o dodatni širitvi uporabe covidnih potrdil, potem ko so jih uveljavili v zdravstvu in socialni oskrbi.

Slaba epidemiološka slika

Člani štaba so pozvali vse, ki se niso cepili, naj to storijo. Izrazili so zadovoljstvo, ker se je v tem tednu s prvim odmerkom cepilo nekaj več ljudi kot prejšnji teden. Do četrtka zvečer je bilo polno cepljenih skoraj 53 odstotkov odraslih prebivalcev. Medtem so začeli cepiti tudi s tretjim odmerkom.

V minulih 24 urah so v državi našteli 4392 novih primerov okužbe z novim koronavirusom, je dejal direktor Hrvaškega zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) Krunoslav Capak. Povedal je, da so od ponedeljka imeli za nekaj manj kot 49 odstotkov več novih primerov okužb kot v prvih petih dneh prejšnjega tedna. Incidenca na 100.000 prebivalcev znaša 925, stopnja smrtnosti na milijon prebivalcev pa 2257,7.