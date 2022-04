Slavni astrolog: Mateja Periša drži v ujetništvu nekdo na oblasti ali pa ...

Izginotje mladega Splitčana Mateja Periša že več kot tri mesece buri duhove. Iščejo ga rečna policija, potapljači in žandarmerija, uporabili so sonar in drone, a Mateja ne najdejo. Srbski zasebni detektiv Braca Zdravković je zato stopil v stik z vedskim astrologom iz Tuzle, Ramixem Psymasterjem, ki je analiziral, kako so se usodne noči gibali planeti in kaj točno je počel Matej. Njegove ugotovitve povzemajo na portalu espreso.co.rs.

»Tukaj imamo njegov življenjski cikel v usodni noči: Venera, Rahu, Jupiter, Saturn-Saturn. Najprej je bil v ciklu Venere, nato je sledilo obdobje Rahuja, zatem Jupitra in od 28. decembra do 4. januarja ga je ujelo obdobje Saturn-Saturn. Prvi življenjski cikel predstavlja uživanje v življenju, gradnjo ugleda, stalno bivanje nekje zunaj. Nato sledi potovanje izven Hrvaške – Rahu in Jupiter – in na koncu je obdobje Saturn-Saturn, ki je povezano z vodo, zrakom, meglo in življenjsko preizkušnjo,« se začne zgodba vedskega astrologa.

Nadalje je analiziral Matejevo celotno gibanje in obnašanje v noči iz 30. na 31. december 2021, ki ga je povezal z uživanjem opiatov in narkotikov. »Tiste noči vidimo, da je šel ven in začel teči, tristoodstotno je tekel po nekakšen opij ali narkotike. Ta vrsta narkotikov je bila povezana z občutkom svobode, to je bilo nekaj, zaradi česar misliš, da letiš. Tik pred restavracijo Savanova ga je doletelo obdobje Saturn-Saturn, kar predstavlja test, strah, avtoriteto in zelo pogosto policijo. V tej situaciji je vstopil v modus. To situacijo je lahko rešil le sam in le tako, da je prečkal reko. Če je telefon edini, ki leži na dnu Save, je Matej ujet v zaprtem prostoru, drži ga nekdo, ki predstavlja oblast, zakon, nekdo, ki med ljudi vnaša red s pomočjo ustrahovanja. Če je naletel na policijo, je skočil v reko iz strahu, in če ni v reki, potem ga drži policija ali kakšna zelo avtoritativna oseba. Kakor koli obrnem, je obsedenost, s katero deluje Rahu, pripeljala do tega, da je izginil,« je dejal Ramix.

»Stekel je v lastno brezno, ne da bi se tega zavedal. Ključno je bilo, da ni poslušal drugih. Ni se oziral na nobeno kritiko, nasvet, analizo. Hitro življenje, velika želja po dokazovanju. Lekcija ni nesmiselna, še posebej, ko pride do narkotikov in opija, saj te tam čaka angel smrti. Vsak, ki živi tako hitro, tudi hitro konča,« je dodal astrolog.

Štrije možni scenariji dogajanja

Slavni vedski astrolog je za usodni večer sicer izdelal štiri možne različice dogajanja. Kot je omenil, obstaja več scenarijev, saj Saturn predstavlja veliko več, kot vidimo.

Prvi scenarij: Pred restavracijo Savanova dobi narkotike, naleti na policijo (Saturn – strah, oblast) in se odloči preplavati Savo, da pride na drugo stran.

Drugi scenarij: Z družbo se stavijo, ker mu je všeč vloga 'glavnega', gre po drogo, preplava Savo in se vrne čez Brankov most v Gotiko.

Tretji scenarij: Ramix pravi, da njegov prijatelj, ki je izjavil da Mateja držijo v kleti, ve vse, a zaradi strahu ne bo povedal resnice. Če so v klubu kakšne kleti, jih je treba preveriti. Prepričan je, da gre tudi za okultne obrede, ki se izvajajo na skrivnih lokacijah.

Četrti scenarij: Ko je podatke o Mateju vnesel na zemljevid Beograda, je dobil zelo zanimiv rezultat. Vse njegove energetske linije se namreč sekajo malo nad Pančevskim mostom, in ne okoli Brankovega mostu.

Uradna preiskava

V dosedanji uradni preiskavi niso ugotovili, da bi bil Matej s kom v sporu, nihče pa tudi ne more z gotovostjo potrditi, da je res padel v Savo.2 4. marca so beograjski občini Čukarica na Umci našli moško truplo, pripeto na splav. V medijih so se pojavljala ugibanja, da so našli pogrešanega Mateja, a so teden pozneje prispeli rezultati obdukcije najdenega trupla, ki so potrdili, da ne gre za Periša. Temu je pritrdil tudi Nenad Periš, oče pogrešanega Mateja, ki ostaja v stiku z beograjsko policijo.