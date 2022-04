Nenad Periš želel videti Matejeve prijatelje: razkril, o čem so se pogovarjali

Iskanje Mateja Periša (28) iz Splita, ki je izginil v Beogradu pred dobrimi tremi meseci, se nadaljuje. Njegov oče Nenad je razkril, da se je ob vrnitvi v Split pogovarjal tudi z njegovimi prijatelji. »Videl sem jih. Pogovarjali smo se o vsem, a nobeden ne ve, zakaj in kam je Matej izginil. Povem vam lahko le, da so še danes pretreseni tako kot pred 90 dnevi. Nisem še dokončal mozaika niti ne vem, kje je moj sin. Verjamem, da je dobro in ga čakam,« je povedal za srbski Telegraf. Dodal je še, da moč najde v veri. »Moje srce je ostalo v Beogradu, kjer je izginil moj sin. Z beograjsko policijo sem v nenehnem stiku. Za zdaj ni novih informacij. Iskanje se nadaljuje in ob lepem vremenu se bo okrepilo. Še vedno čakam, da vidim Mateja.«

V dosedanji preiskavi niso ugotovili, da bi bil Matej s kom v sporu, nihče pa tudi ne more z gotovostjo potrditi, da je res padel v Savo.