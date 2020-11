Racije po Avstriji, prijeli naj bi več oseb (FOTO)

Okrepljeno število policistov

Policijska preiskava ponedeljkovega terorističnega napada na Dunaju se je usmerila tudi v glavno mesto dežele Spodnja Avstrija St. Pölten, kjer je policija po hišnih preiskavah prijela dva človeka. Tako kot v avstrijski prestolnici precejšen preplah velja tudi drugod po državi, kjer so marsikje okrepili policijsko prisotnost.Po poročanju časnika Kurier naj bi šlo pri preiskavah in aretacijah v St. Pöltnu za kontaktne naslove napadalca z Dunaja. 20-letnik, ki ga je policija ubila, je bil po navedbah notranjega ministra islamist z avstrijskim in makedonskim državljanstvom.Notranje ministrstvo Severne Makedonije je danes potrdilo sodelovanje z Avstrijo glede napada, za katero je avstrijska policija zaprosila prek Europola, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.Notranji ministerje še pred tem povedal, da v okolju storilca potekajo obsežne preiskave in racije. Prijeli so menda že več ljudi. Na Dunaju je danes mobiliziranih okoli 1000 policistov.Poostrene varnostne razmere vladajo tudi drugod po državi. V Salzburgu so denimo okrepili policijsko prisotnost na javnih mestih, kjer se po navadi zadržuje večje število ljudi. Policisti naj bi delovali deloma v civilu, deloma v uniformah. Po navedbah policije sicer nič konkretnega ne kaže na to, da bi bil Salzburg ogrožen, a ta možnost velja za vso državo. »To jemljemo zelo resno. Smo kar najbolje pripravljeni. Ob najmanjšem možnem vplivu na javno življenje želimo zagotoviti največjo možno varnost ljudi.«Konkretnih groženj ne zaznavajo niti na avstrijskem Koroškem, kjer je policija kljub temu prav tako okrepila prisotnost. Tudi tu izvajajo nadzor zlasti na najbolj obiskanih javnih mestih, kot so železniške postaje.O okrepljeni prisotnosti varnostnih sil po napadu poročajo še iz Gradiščanske in iz avstrijske Štajerske.