Janša po grozovitem napadu na Dunaju: Kdo je naslednji?

Slovenski premierje po današnjem napadu na Dunaju , v katerem je bil ubit najmanj en človek, še več pa ranjenih, izrazil solidarnost z Avstrijo. Zavzel se je za ničelno toleranco do radikalnega islamizma. Slovenski obrambni ministerpa je dejal, da je danes žalosten dan za Evropo in tragičen za Avstrijo.»Po Franciji Avstrija. Kdo je naslednji? Nihče ni imun na teroristično grožnjo v Evropi. Ničelna toleranca do radikalnega islamizma. Popolna solidarnost Slovenije z Avstrijo,« je na Twitterju sporočil Janša.Objavljamo še nekaj odzivov evropskih voditeljev:: Preživljamo težke ure v naši republiki. Vsem reševalnim in varnostnim silam, ki so danes še posebej tvegali svoja življenja za našo varnost, bi se rad zahvalil. Naša policija bo delovala odločno porti storilcem tega gnusnega terorističnega dejanja.Vesel sem, da so naši policisti enega storilca že onemogočili. Nikoli si ne bomo dovolili, da bi nas ustrahovali teroristi. Na vse načine se bomo odločno borili proti tem napadom.Da bi se policija lahko v celoti osredotočila na boj proti terorizmu, je zvezna vlada odločila, da bodo oborožene sile s takojšnjim učinkom prevzele zaščito premoženja, ki ga je doslej na Dunaju izvajala policija.Cela država je z mislimi pri žrtvah, ranjenih in njihovih sorodnikih, ki jim izrekam svoje globoko sožalje. Zahvaljujemo se voditeljem Evropske unije in našim mednarodnim partnerjem za sočutje in izražanje solidarnosti.: Globoko sem pretresen zaradi groznih napadov nocoj na Dunaju. Misli Britancev so z Avstrijci – skupaj stojimo proti terorizmu.se je oglasil v nemščini: Obsojamo grozljiv terorističen napad na Dunaju in sporočamo naše sožalje družinam žrtev kot tudi našo solidarnost z vsemi Avstrijci. Hrvaška vam ob teh težkih urah stoji ob strani.: Pripravljeni smo združiti sile, da zaščitimo tradicionalne evropske vrednote in tradicionalen evropski način življenja.Nizozemski premier: Grozen napad blizu sinagoge na Dunaju. Pravkar sem sporočil popolno solidarnost Nizozemske Sebastianu Kurzu. Naše misli so z žrtvami in njihovimi družinami ter z avstrijsko vlado, ki se sooča s temi gnusnimi dejanji.: Francozi smo v šoki in užaloščeni zaradi bolečine Avstrijcev zaradi nocojšnjega napada v srcu prestolnice, na Dunaju. Po Franciji je napadena prijateljska država. To je naša Evropa. Naši sovražniki morajo vedeti, s kom imajo opravka. Ne bomo odnehali.