Znano družinsko ozadje napadalca: Kurtin S. je bil na radarju varnostne službe

Nemčija po napadu na Dunaju zaostrila nadzor na meji z Avstrijo

V napadu na Dunaj je bil ubit napadalec, ki ga je policija že identificirala. Bil je simpatizer Islamske države. Odgovorni urednik dunajskega medija Falterje na twitterju zapisal, da gre za Albanca s poreklom iz Severne Makedonije. »Ime mu je, rojen je leta 2000 na Dunaju, kjer je tudi rasel. Njegovi starši so iz Severne Makedonije in nimajo nikakršne povezave z islamom.«Moški, ki je sinoči na Dunaju ubil štiri ljudi, je bil na radarju varnostne službe v boju proti terorizmu (BVT), saj je bil eden od 90 avstrijskih islamistov, ki so skušali odpotovati v Sirijo. Kot piše Klenk, so mu julija preprečili odhod na vojno območje v Sirijo. »A oblasti niso verjele, da bi lahko prav on načrtoval teroristični napad,« je zapisal.Avstrijski notranji ministerje zjutraj potrdil, da je bil ubiti terorist simpatizer Islamske države, pri tem pa ni navedel podatkov o identiteti napadalca.Po pisanju nemškega časnika Bild je napadalec včeraj na instagram dvema prijateljema poslal videoposnetke napada na Charlie Hebdo iz leta 2015, ko je bilo ubito 12 ljudi. Dodal je še nekaj fotografij, na katerih pozira s puško in mačeto, poleg pa je napisal tudi arabsko besedo Baqiyah, ki je del fraze »Islamska država ostaja in se širi.«Nemčija je po terorističnem napadu, ki je v ponedeljek na Dunaju terjal življenja štirih ljudi, okrepila svoj nadzor na meji z Avstrijo. Policija namreč še vedno išče morebitne sostorilce napadalca, ki so ga v posredovanju ubili. Več pregledov na meji z Avstrijo je že v ponedeljek naznanila tudi Češka.Zaostren nadzor na meji je sedaj »taktična prednostna naloga« zvezne policije, je za francosko tiskovno agencijo AFP potrdil njen tiskovni predstavnik. Da izvajajo naključne preglede na meji s sosednjo Avstrijo, če bi morebiti v njihovi smeri zbežal napadalec, je že v ponedeljek sporočila tudi Češka. V državi so tudi okrepili nadzor večjih judovskih poslopij.