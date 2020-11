Ljudje med napadom panično bežali, se skrivali za grmovjem, pod klopmi, za zidovi ...

REUTERS Avstrijski notranji minister Karl Nehammer. FOTO: Lisi Niesner/Reuters

Po seriji strelskih napadov, ki so se sinoči zgodili na Dunaju - umrli so štirje ludje, najmanj petnajst ljudi je bilo ranjenih - je ob šesti uri zjutraj državljane Avstrije nagovoril notranji minister. Po njegovih besedah so ubili tudi napadalca, ki je bil povsem oborožen. Na sebi je nosil samomorilski pas z eksplozivom, oborožen pa je bil tudi z avtomatsko puško.Po ministrovih besedah je bil ubiti napadalec simpatizer skrajne skupine Islamska država. Policija je že ponoči vdrla v njegovo stanovanje in ga preiskala. »Včeraj zvečer nas je napadel vsaj en islamistični terorist,« je dejal Nehammer. Po njegovih besedah je bil napad poskus razdeliti ali oslabiti avstrijsko demokratično družbo.V napadu v središču Dunaja sta poleg doslej edinega znanega napadalca umrla dva moška in dve ženski. Najmanj 14 ljudi je ranjenih. Ustreljen je bil tudi policist, ki je v smrtni nevarnosti.Po pisanju tujih medijev, so ljudje po napadu v središču glavnega avstrijskega mesta sinoči panično bežali po mestu, se skrivali za zidovi in pod klopcami v tamkajšnjem parku.Oblasti sicer še vedno ne morejo izključiti možnosti, da je v napadu sodelovalo več napadalcev in vztrajajo pri pozivu ljudem, naj ostajajo doma in se izogibajo zlasti središču mesta. V celotnem Dunaju je danes v okviru posredovanja po napadu mobiliziranih okoli tisoč policistov. Šole so danes zaprte.