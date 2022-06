Putinov paklenski načrt napreduje? »Ima tri faze, prva se že dogaja«

Profesor zgodovine na univerzi Yale Timothy Snyder trdi, da ima ruski predsednik poseben načrt. Na twitterju pravi, da je 'politika lakote' naslednji korak v ruski invaziji na Ukrajino. »Rusija ima načrt, da izstrada Ukrajino, nato pa še ves svet. Vladimir Putin želi igrati na karto stradanja v državah v razvoju. To bo naslednji korak v Evropi.«

»Območje okrog Črnega morja, ki zajema še Ukrajino in Rusijo, ima veliko plodne zemlje. Dve državi, ki se bojujeta od 24. februarja 2022, preskrbita okoli 30 odstotkov vsega izvoza žita. Ukrajina sama izvozi okoli 12 odstotkov. Pred izbruhom vojne je Ukrajina 90 odstotkov žita izvozila preko pristanišč ob Črnem morju. Tri od njih – Mariupol, Berdjansk in Herson – so zdaj v ruskih rokah, pristanišče Mikolajiv pa je močno poškodovano, zato je v ospredju iskanje rešitve za pristanišče v Odesi. Če se bodo nadaljevala ruske blokade, bo desetine milijonov ton hrane propadlo v silosih in več deset milijonov ljudi v Afriki in Aziji bi umrlo od lakote.«

Ukrajinska vojska prisiljena v umik iz središča Severodonjecka Ukrajinska vojska je danes potrdila, da so bile njene sile potisnjene iz središča Severodonjecka. Ukrajinski predsednik Zelenski je nekaj ur pred tem sporočil, da se ukrajinski vojaki borijo dobesedno za vsak meter v tem strateško pomembnem mestu. Če pade Severodonjeck, bodo ruske sile tako rekoč v celoti zasedle regijo Lugansk, ki skupaj z regijo Donjeck tvori Donbas. To območje na vzhodu Ukrajine je v zadnjih tednih glavno bojišče v Ukrajini. Ruske sile si prizadevajo dokončno zasesti Severodonjeck in sosednje mesto Lisičansk, s čimer bi si odprle pot do Kramatorska om do vzpostavitve nadzora nad celotnim Donbasom.

Snyder meni, da ima Putinova 'politika lakote' tri korake:

1. Prekiniti izvoz Ukrajine in oslabi svojega nasprotnika

2. Nestabilne razmere v Evropi in povzročanje množičnih migracij iz krajev, kjer vlada lakota, kot so Ukrajina, sever Afrike in Bližnji vzhod.

3. Putin bo s propagando okrivil Ukrajino za problem lakote v svetu

»Ko se bodo začeli nemiri zaradi hrane in se bo širila lakota, bo ruska propaganda okrivila Ukrajino. Takrat bodo Ukrajini ponudili premirje ob pogoju, da bodo osvojena območja priznana za ruska ,in zahtevali ukinitev vseh sankcij,« pravi Snyder, ki to primerja s Stalinom in Hitlerjem, ki sta nadzirala ukrajinski izvoz hrane v prejšnjem stoletju. A profesor pravi, da ima Putin bolj zvit načrt od kolonizacije. »Rusija ima načrt, da bi izstradala Azijo in Afriko, da bi zmagala v vojni v Ukrajini.«