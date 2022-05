Britanski vohun: Putin se še letos poslavlja od oblasti, čaka ga sanatorij

Sir Richard Dearlove, nekdanji vodja britanske tajne obveščevalne službe MI6, je pred kratkim napovedal, da ruski predsednik Vladimir Putin v letu 2023 zaradi zdravstvenih težav ne bo več predsednik Rusije, za kar da bodo poskrbeli kar v Kremlju. »Mislim, da se bo poslovil do leta 2023, verjetno ga bodo poslali v sanatorij,« je dejal Dearlove med podkastom One Decision (Ena odločitev) in dodal, da Putin po odpustu iz zdravstvene ustanove ne bo več vodja Rusije. »To je način, kako stvari premakniti naprej brez državnega udara.« Pri tem je s prstom pokazal na Nikolaja Patruševa, sekretarja sveta za nacionalno varnost in enega izmed Putinovih priljubljenih 'silovikov' – varnostnih uradnikov. Med intervjujem je tudi napovedal, da bi ruski režim lahko razpadel v naslednjih 12 do 18 mesecih zaradi zahodnih sankcij, konflikta v Ukrajini in trenutnega vojaškega delovanja Rusije.

Do podobnih ugotovitev je prišel tudi nekdanji vohun MI6 Christopher Steele, ki trdi, da Putin zaradi slabega zdravja izgublja oblast in zapušča Kremelj v naraščajočem neredu, medtem ko se vojna v Ukrajini nadaljuje. Steele, ki je nekoč deloval v Rusiji, pravi, da si mora Putin med sestanki vzeti več odmorov, ki jih nameni zdravljenju, in da v Moskvi dejansko ni jasnega političnega vodstva. Svojih virov ni želel razkriti, pravi pa, da jim verjame.

Kaj se dogaja s Putinom?

Aprila so različni svetovni mediji poročali, da je Putin zbolel za rakom ščitnice in ga 24 ur na dan spremlja zdravnik specialist. Odkritje preiskovalnega medija Project (ali Proekt), ki je v Rusiji blokiran in trenutno deluje iz tujine, podpira nedavne teorije, da je Putin napovedal vojno v času zdravstvenih težav, ki ji skriva pred ruskim ljudstvom. Ena od različic je, da so ga zdravili s steroidi, kar je povzročilo napihnjen obraz in vrat. Trditev je podprl tudi z oskarjem nagrajeni režiser Oliver Stone, ki je razkril, da je Putin zbolel za rakom, vendar meni, da ga je premagal. Poleg tega se pojavljajo še špekulacije, da je zbolel za parkinsonovo boleznijo, saj da so ob srečanju z drugimi svetovnimi voditelji kamere ujele nenadzorovano trepetanje rok in nog Putina. Eden takih je tudi posnetek, na katerem se Putin med srečanjem s tadžikistanskim predsednikom Emomalijem Rahmonom trudi preprečiti sunkovite gibe nog.