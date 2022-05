Pretresljiva napoved milijarderja: Grozi nam konec civilizacije

Ruska invazija na Ukrajino bi lahko pomenila »začetek tretje svetovne vojne«, kar bi lahko pomenilo konec civilizacije, je na Svetovnem gospodarskem forumu v Davosu povedal ameriški milijarder in filantrop George Soros, povzemajo tuji mediji. V ostrem napadu na Vladimirja Putina in Xi Jinpinga je Soros opozoril, da so »avtokratski režimi v vzponu in da globalno gospodarstvo prehaja v depresijo«. Prav tako je ostro kritiziral nekdanjo nemško kanclerko Angelo Merkel zaradi odnosa do Moskve in Pekinga.

»Invazija je morda bila začetek tretje svetovne vojne in naša civilizacija morda ne bo preživela,« je dejal. »Invezija na Ukrajino se ni zgodila kot strela z jasnega.Svet je vse bolj vpet v boj med svema sistemoma upravljanja, ki sta medsebojno povsem nasprotna: odprte in zaprte družbe,« je rekel, piše Index.

»Danes Kitajska in Rusija predstavljata največjo grožnjo odprti družbi,« je dejal.

Napadel je Merklovo

»Evropska odvisnost od ruskih fosilnih goriv je še naprej pretirana, v glavnem zaradi merkantilistične politike, ki jo vodi nekdanja kanclerka Angela Merkel. Z Rusijo je sklenila posebne posle za dobavo plina in Kitajski omogočila, da je postala največja izvoznica za nemški trg. Za to se mora zdaj plačati visoka cena. Nemško gospodarstvo je treba preusmeriti. Kar pa bo dolgo trajalo,« je povedal Soros.

Dodal je, da je Putin dobil Xijevo soglasje za rusko invazijo na otvoritvi zimskih olimpijskih iger v Pekingu v začetku februarja. Vendar je vztrajal, da kitajski voditelj ni ‘tako močan, kot si misli’. »Xi skriva veliko skrivnost. Kitajcem nikoli ni povedal, da je bil cepljen s cepivom, zasnovanim za prvotno različico virusa Wuhan in ki zagotavlja zelo malo zaščite pred novimi različicami,« trdi Soros.

»Svetu grozi depresija«

»Kitajska zaprtja javnega življenja zaradi boja proti covidu-19 so porinila gospodarstvo v prosti pad, vendar Xi tega ni priznal, da se je zmotil. Poleg krize z nepremičninami, bo cena tolikšna, da bo vplivala na svetovno gospodarstvo. Z motnjo preskrbovalne verige, bo svetovna inflacija verjetno takšna, da se bo spremenila v svetovno depresijo,« opozarja.

V nasprotju s pričakovanji Xi zaradi napak, ki jih je naredil, morda ne bo dobil želenega tretjega mandata, je napovedal Soros. »A tudi če zmaga, mu politbiro morda ne bo dal odprtih rok za izvolitev članov naslednjega politbiroja.«

Medtem ko divja vojna, je boj proti podnebnim spremembam padel v ozadje. Podnebne spremembe so na robu, da postanejo nepopravljive. Lahko bi bil konec naše civilizacije. Zato moramo mobilizirati vse svoje vire, da bi vojno končali čim prej. »Način ohranjanja naše civilizacije je, da čim prej premagamo Putina,« je zaključil Soros.

»Šibkejši kot je Putin, bolj nepredvidljiv bo postal«

Putin, ki je svojo »posebno operacijo«, kot sam imenuje agresijo na Ukrajino, načrtoval z mislijo za dosego ciljev Kremlja, zdaj morda ve, da se je zmotil in se je pripravljen pogajati o premirju, meni Soros, še piše Index.

»A konec vojne oziroma premirje je nedosegljivo, ker mu ni mogoče zaupati,« je še dejal Soros. »Šibkejši kot je Putin, bolj nepredvidljiv bo postal. Ne morem napovedati izida, vendar Ukrajina zagotovo ima možnost v boju,« je zaključil milijarder.