Putin zaradi raka kmalu pod nož? Razkrivamo, kdo bi ga nasledil (VIDEO)

Ruski predsednik Vladimir Putin bi se lahko odrekel nadzoru nad vojno v Ukrajini, ker naj bi bil pripravljen na operacijo raka. Takšne informacije so se pojavile na kanalu General SVR na družabnem omrežju Telegram, ki trdi, da je njegov vir visoka oseba v Kremlju.

V primeru, da gre Putin pod nož, naj bi začasni nadzor nad invazijo v Ukrajini prevzel nekdanji vodja ruske zvezne varnostne službe Nikolaj Patrušev.

»Putinovi zdravniki vztrajajo pri operaciji v bližnji prihodnosti. Čeprav Putin načeloma ni dal soglasja in datum operacije ni dogovorjen, je ruski predsednik prosil Petruševa za odgovor,« piše omenjeni kanal.

Sicer so že večkrat poročali, da ima Putin raka na trebuhu in Parkinsonovo bolezen, a Kremelj je vedno odločno zanikal, da ima Putin zdravstvene težave.

Mediji so sicer že veliko pisali o Putinovem vse slabšem zdravju in njegovem depresivnem vedenju. Anders Åslund, švedski ekonomist in nekdanji svetovalec ruske vlade, je tako objavil videoposnetek, ki naj bi prikazoval, da sta Putin in ruski obrambni minister depresivna in slabega zdravja.