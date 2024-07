Putin v zadregi: identificirali so raketo, ki je razstrelila ukrajinsko bolnišnico in ubila tri otroke (VIDEO)

Raketa, ki je v ponedeljek zadela otroško bolnišnico v Kijevu, je bila identificirana kot ruska raketa Kh-101. Analiza raketnih strokovnjakov in javno dostopni dokazi so dokazali, da gre za Putinovo raketo, in ovrgli navedbe proruskih objav na družbenih omrežjih.

Je pa ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že napovedal obnovo pediatrične bolnišnice in obljubil tudi pomoč družinam ranjenih in ubitih v napadu.

Raziskovalni portal Bellingcat je analizo izvedel tako s posnetki z družbenih omrežij kot tudi s 3D-modelom rakete. Strokovnjak Fabian Hoffman, doktorski študent Univerze v Oslu, ki se ukvarja z raketno tehnologijo, se strinja z njihovo analizo.

Zahod začel Ukrajini dobavljati letala F-16 Članice Nata so Ukrajini začele dobavljati vojaška letala F-16, je danes ob robu vrha zavezništva v Washingtonu povedal ameriški državni sekretar Antony Blinken. »Medtem ko govorimo, je dobava letal F-16 Ukrajini v teku, in sicer iz Danske in Nizozemske,« je na pogovoru ob robu vrha Nata v ameriški prestolnici povedal Blinken. Poudaril je, da Zahod s tem sporočilo pošilja tudi ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu.

V napadu na bolnišnico so umrli najmanj trije otroci in 16 ljudi je bilo ranjenih, dokončno število mrtvih in ranjenih pa še ni znano, saj je nekaj ljudi še pod ruševinami. Po informacijah ukrajinskih letalskih sil je bilo v napad vključenih najmanj 36 raket, vključno s 13 raketami Kh-101.