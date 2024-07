Putin razstrelil otroško bolnišnico: »To je genocid«

Odjeknile so eksplozije, iz središča ukrajinske prestolnice se je vil črn dim. Gre za največji bombni napad na Kijev v zadnjih mesecih, izveden pa je bil dan pred začetkom srečanja vrha zveze Nato v Washingtonu.

Otroška bolnišnica v ukrajinski prestolnici je bila razstreljena v ponedeljek, 8. julija, potem ko je Vladimir Putin ukazal raketne napade na številna ukrajinska mesta. Najmanj dvajset ljudi je mrtvih, mnogi otroci naj bi bili pokopani pod ruševinami.

Matere z otroki se skrivajo v kleti pred napadi. FOTO: Thomas Peter Reuters

Prizadetih je bilo tudi več drugih mest, v napadu v mestu Krivi Rih naj bi bilo ubitih najmanj deset oseb. Po vsej državi je bilo najmanj 20 ljudi ubitih, 50 naj bi bilo ranjenih.

Čeprav je ukrajinska zračna obramba prestregla več izstrelkov – domnevno brezpilotnih letal –, je največja bolnišnica v državi končala v ruševinah. Fotografije, ki so jih posredovali uradniki iz zdravstvene ustanove, prikazujejo ljudi, ki kopljejo po kupih ruševin, črn dim, ki se vije nad uničeno stavbo, in medicinsko osebje, oblečeno v okrvavljena oblačila.

Slovenija obsoja napad na otroško bolnišnico v Kijevu Bolnišnice morajo biti območja miru tudi v času spopadov, je v odzivu na današnji ruski napad na otroško bolnišnico v Kijevu dejala predsednica republike Nataša Pirc Musar in opozorila, da takšni napadi pomenijo kršitev humanitarnega prava. Obsežne raketne napade na Ukrajino sta obsodila tudi premier Robert Golob in zunanje ministrstvo.

Otroci – nekateri še vedno priključeni na medicinske aparate – so na posnetkih zunaj stavbe v bolnišničnih posteljah ali v rokah svojih mater in bolnišničnega osebja.

Ujeti pod ruševinami

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je dejal, da je Rusija v napadu ciljala na pet mest z več kot 40 izstrelki različnih vrst, in dodal, da so ljudje ujeti pod ruševinami otroške bolnišnice.

Rusi so v napadu uporabili hiperzvočne rakete Kinžal, eno najnaprednejših ruskih orožij, so sporočile ukrajinske zračne sile. Letijo z 10-kratno hitrostjo zvoka, zato jih je težko prestreči.

»Pod ruševinami so ljudje, natančno število žrtev še ni znano,« je zapisal predsednik na družbenih omrežjih. »Trenutno vsi pomagajo čistiti ruševine, zdravniki in navadni ljudje.« Uradnih informacij o žrtvah ni, eno poročilo pa pravi, da je bilo ubitih pet ljudi, reševanje pa se nadaljuje.

Ruski viri trdijo, da je bila bolnišnica zadeta med napadom na »raketne komplekse«. FOTO: Thomas Peter Reuters

Ruski napadi so »uničili ali poškodovali« tudi tri električne transformatorske postaje v Kijevu, je sporočil energetski operater DTEK. »Tri transformatorske postaje so bile uničene ali poškodovane v okrožjih Golosiivskyi in Shevchenkivskyi. Poškodovana so bila tudi električna omrežja,« so sporočili na družbenih medijih.

Zadeli območja s civilisti

V napadu so bila prizadeta tudi druga mesta, pri čemer so umrli mnogi civilisti. V Krivoj Rogu, rojstnemu kraju Zelenskega, so poročali o desetih smrtih žrtvah in 31 ranjencih.

»Ruski teroristi so ponovno množično napadli Ukrajino z raketami. Različna mesta, Kijev, Dnipro, Krivi Rig, Slovjansk, Kramatorsk,« je dejal Zelenski in naštel glavna civilna središča na jugu in vzhodu države.

»Več kot 40 izstrelkov različnih vrst. Poškodovanih je bilo veliko stanovanjskih zgradb, infrastrukture in otroških bolnišnic.«

»Napad na Ukrajino v času, ko je na ulicah največ ljudi. Nori ruski teroristi,« je objavil šef predsednikovega kabineta Andrij Jermak. Napadli so mesta, kjer je bilo veliko ljudi. Zadeli so otroško bolnišnico. To je teror, ki ga mora svet videti in se nanj odzvati. To je genocid,« je dodal.

Rusija: »Otroke se uporabili za ščit«

Kremelj napadov še ni komentiral, vendar vztraja, da njihove sile ne ciljajo na civilno infrastrukturo.

»V bolnišnici so bili otroci na dializi,« je povedal ukrajinski minister za zdravje Viktor Ljaško. »Priklopljeni so bili na naprave za čiščenje krvi.« Po njegovih besedah ​​so poškodovani oddelki za intenzivno nego, operacijski in onkološki oddelek. »Prva naloga je prevoz pacientov na kraj, kjer bodo lahko dobili ventilatorje in kisik.«

Poškodovanih je bilo veliko stanovanjskih zgradb, infrastrukture in otroških bolnišnic. FOTO: Gleb Garanich Reuters

»Rusija mora v celoti odgovarjati za vse svoje zločine,« je dejal Zelenski v objavi na družbenih medijih.

Medtem ko je ogorčenje nad napadom naraščalo, so ruski viri zatrdili, da je bila otroška bolnišnica zadeta med napadom na »tovarno« in »raketne komplekse«.

Ruski vojaški analitik Sergej Markov je dejal, da so bolnišnico zadele ukrajinske rakete, pri čemer je ponovil stavek, ki so ga uporabili že v prejšnjih grozodejstvih Rusije: »Uničile so jo ukrajinske rakete zračne obrambe, ker je imel generalštab ukrajinskih sil sestanek v stavbi poleg bolnišnice – ukrajinski generali so bili v kritju otrok.«