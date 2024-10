Prizori, ki zaledenijo kri v žilah: Poglejte, kaj je poplava naredila avtomobilom na avtocesti (VIDEO)

Poplave v španski regiji Valencia so terjale najmanj 62 smrtnih žrtev, so sporočili reševalci. Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, zaradi katerega s prizadetih območij poročajo o hudih poplavah. Več ljudi še vedno pogrešajo. Premier Pedro Sanchez je prizadetim zagotovil podporo.

Zaradi nevihtnih nalivov so vodotoki več rek ponoči prestopili bregove in poplavili ceste, domove in kmetijske površine, narasle vode so odnašale vozila in drevesa. Na posnetkih je videti, kako so vodotoki in plazovi na kupe nametali avtomobile.

Število smrtnih žrtev poplav je največje v tem stoletju in se približuje tudi najbolj smrtonosnim poplavam v Španiji avgusta 1996, ko je v regiji Aragon umrlo 86 ljudi.

Po družbenih omrežjih se ob tem širijo grozljivi posnetki iz okolice Valencie. Eden od njih je posnetek avtomobilov, ki jih je na avtocesti ujela uničujoča poplava.

V Španiji razglasili tridnevno žalovanje

Španska vlada je spričo obsežnih poplav, v katerih je po zadnjih podatkih življenje izgubilo več kot 70 ljudi, danes razglasila tridnevno žalovanje, ki se bo začelo v četrtek.