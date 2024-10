Golob ob uničujočih poplavah v Španiji: »Pripravljeni smo ponuditi pomoč in podporo«, sožalje izrazila tudi Pirc Musar

Predsednica Nataša Pirc Musar in premier Robert Golob sta danes izrazila solidarnost s Španijo, ki so jo prizadele uničujoče poplave, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo več kot 50 ljudi. Golob je sporočil, da je Slovenija pripravljena pomagati Španiji.

»Naša srca so z ljudmi v regijah Valencia, Andaluzija in Murcia, ki se soočajo z nepredstavljivim uničenjem zaradi poplav. Slovenija je v tem tragičnem trenutku solidarna s Španijo, družinam prizadetih izrekamo najgloblje sožalje,« je predsednica zapisala na omrežju X.

Najmanj 51 smrtnih žrtev

Premier pa je, prav tako na omrežju X, izrazil pripravljenost pomagati Španiji. »Pripravljeni smo ponuditi pomoč in podporo,« je zapisal. Dodal je, da so njegove misli s španskim premierjem Pedrom Sanchezom in vsemi prebivalci Španije, ki so jih prizadele poplave.

Robert Golob in španski predsednik vlade Pedro Sanchez sta v dobrih odnosih. FOTO: Blaž Samec

Sožalje družinam prizadetih je na omrežju X izrazilo tudi slovensko zunanje ministrstvo. Izrazili so solidarnost in podporo tistim, ki si prizadevajo odpraviti posledice neurij. »Slovenija je pripravljena pomagati,« so zapisali.

Poplave v Španiji so od torka zvečer terjale najmanj 51 smrtnih žrtev, več ljudi še pogrešajo. Najbolj je prizadeto območje Valencie na vzhodu Španije, prizadeti sta tudi Andaluzija na jugu in Murcia na jugovzhodu države.