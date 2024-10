Španijo prizadele hude poplave z vsaj 51 smrtnimi žrtvami! Takšnih razmer ne pomnijo (FOTO in VIDEO)

Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, ki je prineslo tudi poplave. Te so po današnjih navedbah lokalnih oblasti v več regijah terjale več smrtnih žrtev, točno število še ni znano. Huje so prizadete med turisti priljubljene regije Andaluzija, Murcia in Valencia, poročajo tuje tiskovne agencije.

Poplave v Valenciji so terjale najmanj 62 smrtnih žrtev, so danes sporočili reševalci. Vzhodni in južni del Španije je v torek prizadelo močno neurje, zaradi katerega s prizadetih območij poročajo o hudih poplavah. Več ljudi še vedno pogrešajo. Premier Pedro Sanchez je prizadetim zagotovil podporo.

»Z zaskrbljenostjo spremljam poročila o pogrešanih osebah in škodi, ki jo je v zadnjih urah povzročilo neurje,« je španski premier v torek zvečer zapisal na omrežju X in ljudi pozval, naj upoštevajo pozive lokalnih oblasti.

Pogrešajo več oseb

Regionalne reševalne službe so na družbenem omrežju X sporočile, da se je število smrtnih žrtev v Valencii povzpelo na 62. Trupla še identificirajo, povzemajo tuje tiskovne agencije. Še ena oseba je umrla v kraju Cuenca v regiji Kastilja-La Mancha, poroča španska radiotelevizija RTVE.

V španski avtonomni pokrajini Valencia so našli več trupel, je potrdil predsednik regionalne vlade Carlos Mazon. Števila smrtnih žrtev ni navedel, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Španski časnik El Pais je poročal še, da v provinci Albacete pogrešajo šest oseb.

Zaradi nevihtnih nalivov so vodotoki več rek prestopili bregove in poplavili ceste, domove in kmetijske površine, narasle vode so odnašale vozila in drevesa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Poleg intenzivnih nalivov španska vremenska služba Aemet poroča o močnih sunkih vetra.

Po navedbah lokalnih medijev so oblasti izdale vremenska opozorila za 10 od 17 španskih avtonomnih pokrajin. Še posebej so prizadete regije Andaluzija, Murcia in Valencia, v katerih se nahaja veliko turistov z vsega sveta.

Na območje napotili vojsko

»Spoprijemamo se z razmerami brez primere, ki jih nihče od nas ne pomni,« je povedal Mazon. Na nekaterih območjih so v enem dnevu izmerili več kot enomesečno količino padavin, poročanje španskih medijev povzema AFP.

Španska vlada je ustanovila krizni odbor, ki se je prvič sestal v torek zvečer. Ob tem je v Valencio napotila posebno vojaško enoto, ki je specializirana za reševalne operacije. Tamkajšnje mestne oblasti so sporočile, da so danes odpovedali pouk v šolah in športne prireditve ter zaprli javne parke.

Zaradi močnega vetra in nalivov so na letališču v Valencii odpovedali več kot 20 letov in nekatere preusmerili v druga španska mesta, je sporočil španski upravljavec letališč Aena. Tudi železniški prevozi v regiji Valencia bodo zaustavljeni, dokler se vremenske razmere ne bo normalizirale, še poroča AFP.

Sanchez je danes izrazil sožalje žrtvam. »Celotna Španija joče z vami. Naša absolutna prednostna naloga je, da vam pomagamo ... Ne bomo vas zapustili,« je dejal Sanchez v televizijskem nagovoru.

Sožalje je izrazil tudi kralj Felipe VI., ki se je ob tem zahvalil reševalcem.

Število smrtnih žrtev poplav je največje v tem stoletju in se približuje tudi najbolj smrtonosnim poplavam v Španiji avgusta 1996, ko je v regiji Aragon umrlo 86 ljudi.