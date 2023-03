Potres posnele televizijske kamere: poskušali so ostati mirni, potem pa se je začelo ... (VIDEO)

V potresu, ki je včeraj prizadel Ekvador in Peru, je umrlo najmanj 14 ljudi, več je ranjenih, nastala je tudi gmotna škoda. Potres je imel po navedbah ameriških seizmologov magnitudo 6,8, epicenter je bil blizu kraja Balao ob meji med državama na globini 66 kilometrov.

Tresenje tal pa so posnele tudi kamere lokalne ekvadorske televizije.

Ko so začutili tresenje, je eden od gostov v studiu vstal in začel ljudem govoriti, naj ostanejo mirni. Ko se je potres krepil, so tudi drugi stekli proti izhodu, prenos pa je bil nenadoma prekinjen.

Zadnji velik potres, ki je prizadel Ekvador, je bil leta 2016, ko je umrlo 673 ljudi, škode je bilo za tri milijarde dolarjev.