Po nesreči v Novem Sadu odstopil srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo

Srbski minister za gradbeništvo, promet in infrastrukturo Goran Vesić je po petkovem zrušenju nadstreška na železniški postaji v Novem Sadu, v katerem je umrlo 14 ljudi, danes napovedal, da bo v torek odstopil s položaja. Kot je dejal, bo odstopil iz moralnih razlogov, poročajo srbski mediji.

»Želim vas obvestiti, da bom jutri zjutraj predsedniku vlade Republike Srbije uradno podal svoj odstop s položaja ministra za promet, gradbeništvo in infrastrukturo,« je na izredni novinarski konferenci dejal Vesić, ki so ga k odstopu v nedeljo pozvali tudi protestniki v Beogradu.

Po lastnih besedah Vesić s položaja odstopa, ker želi pokazati, da v Srbiji obstaja moralna odgovornost. Kot je dejal, niti on sam niti ljudje, ki z njim delajo, ne nosijo niti kančka odgovornosti za smrt 14 ljudi, na katere se je v petek okoli poldneva zrušil nadstrešek sicer nedavno obnovljene železniške postaje.

»Prepričan sem, da bo to pokazala preiskava, ki jo vodi pristojno tožilstvo, in kot veste, sem se prvi odzval pozivu tožilstva, kot minister, pristojen za ta resor, saj želi ministrstvo, ki ga vodim, ugotoviti, kdo je odgovoren za nesrečo,« je še dejal.

V času nesreče je bilo na železniški postaji v Novem Sadu zaradi bližajočega konca tedna veliko ljudi. Med 14 žrtvami sta tudi dva otroka, rojena leta 2014 in 2018. Trije ljudje so bili huje poškodovani in so še vedno v smrtni nevarnosti.

Postajo so sicer julija prenovili, kar je bila že druga prenova od leta 2020. Srbske železnice vztrajajo, da nadstrešek, ki se je zrušil, ni bil vključen v dela, ki sta jih opravljali dve kitajski podjetji.

