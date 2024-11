Mož pokojne Sanje iz Kaća v joku: »Takoj sem vedel, da sem izgubil ljubezen in ves svet«

Nikola Ćirić je pojasnil, da je po večurnem čakanju na bolnišničnem hodniku prišla najbolj žalostna novica. »Spakiral sem ji plašč, ki ga je imela zelo rada, pripravil sem ji tudi čevlje, a pravijo, da jih ne morejo obuti, ker ima zlomljene gležnje ...«

S temi pretresljivimi besedami je pretresljivo izpoved začel Nikola Ćirić, mož Sanje Arbutine Ćirić (35) iz Kaća, ki je umrla med čakanjem na prevoz pod nadstreškom novosadske železniške postaje.

S solzami v očeh

»Sanja je šla včeraj na cvetličarno v Novem Sadu kupovat rože, trikrat sem jo klical in se ni oglasila. Mislil sem, da ne sliši telefona, ko bo videl zgrešene klice, me bo poklical. Prišel sem domov iz prve izmene, videl sem novico, da je padel nadstrešek na vhodu na postajo,« je povedal s solzami v očeh in dodal: »Razmišljam, zakaj se ne pojavi. In potem iz neznanega razloga postanem živčen, skrbi me, da se mi kaj kuha v želodcu. Čutim, da nekaj ni v redu. Kričim po hiši in ne znam razložiti, zakaj.«

Žalujoča množica FOTO: Marko Djurica Reuters

Kot je pojasnil neutolažljivi Nikola, je bil s Sanjo poročen sedem let. »Sedel sem v avto in šel na postajo v Novi Sad. Sploh ne vem, kako sem vozil, verjemite, da se ne spomnim. Prišel sem tja, kaos,« pravi, medtem ko si briše solze, ki mu kar tečejo po obrazu: »Policist me je napotil v Klinični center, šel sem tja. Ure in ure stojim na hodniku, kot bi me nekdo tja postavil. Nič ne čutim, lažje bi bilo, če bi me kdo klofnil, da pridem k sebi. Da razumem, kaj se mi je zgodilo in kje sem.«

Najbolj žalostna novica

Nikola Ćirić je pojasnil, da je po večurnem čakanju na bolnišničnem hodniku prišla najbolj žalostna novica. »Poklicali so me sosedje in mi povedali, da me išče policija. Vedel sem, kaj to pomeni. To pomeni, da sem izgubil Sanjo, svojo ljubezen. Ves moj svet. Zame je bila vse na svetu. V njej sem imel vse, kar sem si predstavljal,« je dejal Nikola, ko so prijatelji, sorodniki in znanci prišli v njegovo družinsko hišo v Kaću, da bi mu izrekli sožalje.

»Veš, to je neka prekleta usoda. Usoda in nič drugega, ne vem, s kakšnimi besedami bi opisali kaj takega. Ostal sem brez Sanje in verjemite mi, nikoli ni stala pod tem nadstreškom. Redko sva se peljala z javnim prevozom, a ko sva čakala na avtobus za Kać, je znala povedati, da ne želi sedeti tam pod nadstreškom niti biti blizu njega, ker hoče biti med prvimi na avtobusu, da se lahko usede. In zdaj se je po volji usode znašla pod nadstreškom, ki se je podrl.«

Kot je pojasnil, je Sanja z družino pobegnila iz Hrvaške, nato pa že v rani mladosti izgubila očeta. »Odraščala je brez očeta, nato pa se je mama po dolgih letih znova poročila s čudovitim moškim in dobila je sestro. Žal tudi njima življenje ni bilo naklonjeno, pozneje jima je umrla sestra, tisti čudoviti človek pa je zbolel in umrl. Usoda, zelo teka usoda,« je povedal Nikola, ki je duhovnika nekaj trenutkov pred šokantnim pogovorom pospremil iz domače hiše, poroča kurir.rs.