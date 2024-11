Kamera ujela trenutek, ko je na 14 ljudi zgrmel betonski nadstrešek (VIDEO)

Po grozljivi tragediji, ki je v petek pretresla ne le Srbijo, ampak celotno regijo, je po spletu zaokrožil posnetek trenutka, ko se je zrušil nadstrešek na železniški postaji v Novem Sadu in pod seboj pokopal 14 ljudi, najmlajša žrtev je imela komaj šest let. Nadzorna kamera je posnela prav trenutek, ko se je vse začelo, in jasno je mogoče videti, da se je betonska konstrukcija začela podirati na desni strani, a že trenutek pozneje je na tla zgrmel še preostanek nadstreška.

Tudi če so ljudje, ki so v tistem trenutku stali ali sedeli tam spodaj, slišali ali videli, da nekaj ni v redu, niso imeli nikakršne možnosti, da bi se pravočasno rešili, so prepričani tisti, ki so si posnetek ogledali.

Ob tem se vrstijo tudi ugibanja, kdo je kriv za tragedijo, in obtožbe, slednjih je deležen predvsem zavod za spomeniško varstvo, ki da ni odobril obnove nadstreška. V zavodu so obtožbe ostro zavrnili in zatrdili, da obstaja dokument, v katerem so obnovo pravzaprav naročili.

Po družabnih omrežjih so medtem zaokrožile nove obtožbe, tokrat na račun srbskega ministra za promet, gradbeništvo in infrastrukturo Gorana Vesića. Slednji se je na družabnem omrežju nemudoma oglasil in dejal, da »sodeluje s tožilstvom, da bi kolikor je mogoče pomagal razjasniti vzroke te strašne tragedije«.

V Novem Sadu so se na prizorišču nesreče tisoči spominjali žrtev V Novem Sadu se je v soboto zvečer več tisoč ljudi zbralo v bližini zrušenja betonskega nadstreška na železniški postaji in se s prižiganjem sveč poklonilo 14 smrtnim žrtvam petkove nesreče. Številni so ob izražanju jeze in nejevere zahtevali odgovornost pristojnih. Policija je doslej zaslišala 26 ljudi, zaslišanja se nadaljujejo tudi danes. Danes bodo že pokopali prve izmed smrtnih žrtev tragedije.

Kljub temu so vedno glasnejši pozivi državljanov, ki zahtevajo njegov odstop, vrhovno državno tožilstvo pa medtem miri, da preiskava še poteka, zato je za vsakršne obtožbe prekmalu. »Ko bo preiskava končana in ugotovljen vzrok nesreče, bomo skladno s predpisi, ki določajo pristojnost v tej zadevi, ukrepali dalje,« so sporočili s tožilstva.