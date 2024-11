V tragediji v Novem Sadu umrlo 14 ljudi! Sara (6) in Tina (9) skupaj z dedkom (FOTO)

Po tem, ko je Srbijo v petek, ravno na dan, ko se spominjamo bližnjih, ki so nas zapustili, pretresla tragedija, ki je ne pomnijo, so tamkajšnji mediji objavili identitete vseh 14 žrtev, ki so veliko prekmalu umrle v zrušenju strehe železniške postaje v Novem Sadu.

Njihove družine in prijatelji so zlomljeni, še posebej težko pa je očetu dveh deklic, starih komaj šest in devet let, ki sta umrli ob svojem dedku. »Nimam besed, ki bi opisale vso mojo žalost in bolečino,« je dejal Đorđe Firić, ki je moral v veliko prerani grob položiti svojo Saro in Tino.

Povsem strti so tudi starši 17-letne Milice Adamović, ki so za nesrečo izvedeli v trenutku, ko se je zgodila, saj živijo nedaleč od Novega Sada. »Upali smo, da je Milica živa, da ni ranjena, a dobivali smo vedno več informacij, ki so kazale na to, da na žalost ni tako,« je za srbske medije povedal sorodnik dijakinje drugega letnika ekonomske šole.

Prav tako 17 let je imel Nemanja Komar, od katerega se pretreseni prijatelji poslavljajo preko družabnih omrežij. Pod zrušeno streho sta eden ob drugem umrla tudi 21-letni Miloš Milosavljević in njegova leto dni mlajša ljubezen Anđela Ruman. Miloš bi se moral ravno danes pridružiti kolegom iz svoje nogometne ekipe na pomembni tekmi. »Z veliko žalostjo in nepopisno bolečino v srcih obveščamo javnost, da sta v hudi nesreči v Novem Sadu življenje izgubila naš soigralec, prijatelj in brat Miloš Milosavljević Kivi in njegovo dekle Anđela. Počivajta v miru, angela, nikoli vaju ne bomo pozabili,« so nogometašu v slovo zapisali njegovi soigralci iz kluba.

Življenje je v petek v Novem Sadu izgubila tudi 75-letna Mileva Karanović, ki je bila na poti v bolnišnico, da bi ji z noge sneli mavčno oblogo, česar se je izjemno veselila. Na žalost je za počitek izbrala klop, ki je bila tik pod streho, ki se je le nekaj trenutkov po tem, ko je Mileva sedla nanjo, zrušila in jo pokopala pod seboj.

Iz bolnišnice pa se ne bo nikoli vrnil Đuro Šavonja, ki je ravno usodnega petka uredil vse potrebne dokumente za operacijo kolka. Tudi on se je veselil, da bo končno lahko normalno in brez bolečin hodil, a je umrl, ko je na postaji smrti čakal vlak, ki bi ga odpeljal domov.

Življenje so v nesreči izgubili še 58-letna Goranka Rača, ki je bila po besedah prijateljev neverjetna ženska, ki je vedno rada priskočila na pomoč vsem, ki so jo potrebovali, 35-letna Sanja Arbutina Ćirić, Vukašin Raković, 69-letni oče štirih otrok, ki so mu podarili skupno osem vnukov, 27-letni Stefan Hrka in 45-letni Vasko Sazdovski iz Severne Makedonije, ki je bil tudi edini tujec med žrtvami.