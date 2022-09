Pa ne že spet! Znanstveniki v netopirjih našlo novi koronavirus, odporen na cepiva

Te novice se ni nihče razveselil. Namreč, pri netopirjih so odkrili novi koronavirus, ki bi ljudem lahko povzročal nove težave. Okuži lahko človeške celice in je zmožen zaobiti imunsko zaščito pred cepivi proti covidu. V reviji PLoS Pathogens so znastveniki pod vodstvom Michaela Letka, docenta na šoli Paul G. Allen za globalno zdravje na univerzi Washington State, našli skupino koronavirusov, podobnih virusu SARS-CoV-2, ki so bili prvotno odkriti leta 2020 pri netopirjih, ki živijo v Rusiji.

Takrat si niso mislili, da virus, ki so ga poimenovali Khosta-2, ogroža ljudi. Ko pa je Letkova ekipa opravila natančnejšo analizo, je ugotovila, da lahko virus okuži človeške celice v laboratoriju, kar je bil prvi opozorilni znak, da bi lahko postal potencialna grožnja zdravju.

Sorodni virus, ki so ga našli tudi pri ruskih netopirjih, Khosta-1, ni mogel zlahka vstopiti v človeške celice, Khosta-2 pa bi lahko. Khosta-2 se veže na isti protein, ACE2, ki ga SARS-CoV-2 uporablja za vstop v človeške celice. »Receptorji na človeških celicah so način, kako virusi vstopijo v celice,« pravi Letko.

Še bolj zaskrbljujoče pa je dejstvo, da ko je Letko serum ljudi, ki so bili cepljeni proti covidu, združil s Khostom-2, protitelesa v serumu niso nevtralizirala virusa. Enako se je zgodilo, ko so združili virus Khosta-2 s krvnim serumom ljudi, ki so preboleli okužbo z različico omikron. »Nočemo nikogar strašiti in govoriti, da gre za virus, ki je popolnoma odporen na cepivo,« pravi Letko. »Toda zaskrbljujoče dejstvo je, da v naravi krožijo virusi, ki imajo te lastnosti – lahko se vežejo na človeške receptorje in niso tako nevtralizirani s trenutnimi odzivi na cepivo,« je dodal, poroča Time.

Dobra novica je, da Letkove študije kažejo, da tako kot omikron različica SARS-CoV-2 tudi Khosta-2 nima genov, ki bi kazali, da bi lahko povzročil resno bolezen pri ljudeh. Toda to bi se lahko spremenilo, če bo Khosta-2 začel krožiti širše in se mešal z geni iz SARS-CoV-2. »Ena od stvari, ki nas skrbi, je, da ko sorodni koronavirusi vstopijo v isto žival in v iste celice, se lahko rekombinirajo in iz njih lahko nastane nov virus,« pravi Letko.

»Trenutno obstajajo skupine, ki poskušajo pripraviti cepivo, ki ne ščiti le pred naslednjo različico virusa SARS-2, ampak nas dejansko ščiti pred sarbecovirusom na splošno,« je dejal Letko. »Na žalost je veliko naših trenutnih cepiv zasnovanih za posebne viruse, za katere vemo, da okužijo človeške celice, ali tiste, za katere se zdi, da predstavljajo največje tveganje, da nas okužijo. Ampak to je seznam, ki se nenehno spreminja. Razširiti moramo zasnovo teh cepiv za zaščito pred vsemi sarbekovirusi,« je dejal Letko, poroča Science Alert.