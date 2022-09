Fafangel z resnim opozorilom: Cepite se danes, drvimo v fazo dve ... (VIDEO)

Pred mikrofone je stopil vodja posvetovalne skupine za spremljanje gibanja novega koronavirusa pri Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Mario Fafangel in spregovoril o situaciji v Sloveniji. Kot je povedal, smo trenutno v fazi ena, kjer so priporočila še opcijska, zato je predlagal, da se jih držimo. Posvetovalna skupina je dala svoja priporočila, saj so namenili več kot 1.500 ur svojega dela za strategijo spopadanj s koronavirusom.

»Lahko mižimo, lahko se delamo, da omikron ne obstaja, in se delamo, da smo v fazi nula, in počasi drsimo v fazo dve, kjer bodo ukrepi obvezni,« je napovedal.

»Če želimo iti mirno skozi to jesen in zimo, moramo zaščititi najbolj ranljive in cepiti tiste nad 60 let starosti,« je povedal in se zahvalil vsem tistim, ki so to že storili. Precepljenost v domovih za starejše občane mora biti čim višja. Druga zadeva pa je uporaba mask v zaprtem javnem prostoru. Povedal je, da je zdaj faza ena, ko so priporočila še neobvezna, vendar če ne bomo previdni, prihaja faza dve, ko se bo situacija spremenila. Poziva vse starejše od 60 let, naj se nemudoma cepijo ali prejmejo poživitveni odmerek, ki je prilagojen novi različici.

V sredo so v Sloveniji ob 1.021 PCR-testih in 7.055 hitrih antigenskih testih sicer potrdili 2.402 okužbi z novim koronavirusom, kar je 333 več kot prejšnjo sredo, ko so našteli 2.069 novih okužb. Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje je aktivno okuženih že več kot 23 tisoč Slovencev.

WHO pri tem poziva vse države, naj nadaljujejo testiranje na okužbe z novim koronavirusom in predvsem cepljenje proti covidu 19. Še posebej starejši in zdravstveni delavci morajo biti precepljeni, vse države pa si morajo prizadevati, da bi bilo proti covidu 19 cepljenih 70 odstotkov prebivalcev.