Otroka, ki ju je v Zagrebu zabodel pobesneli najstnik, bosta božič lahko preživela doma

Dva otroka, ki sta bila ranjena v petkovem smrtonosnem napadu z nožem na zagrebški osnovni šoli Prečko, bosta danes izpuščena iz bolnišnice. Zdravniki so namreč ocenili, da sta otroka, stara sedem in enajst let, dovolj okrevala in da lahko božič preživita doma z družino.

»Najboljša novica je, da sta otroka v redu. Čakamo, da psihološka ekipa izdela načrt nadaljnjega spremljanja naših pacientov, čez dan pa pričakujemo odpust domov, kar nas vse zelo veseli,« je povedal specialist otroške kirurgije Fran Štampalija.

Tudi zdravstveno stanje ranjene učiteljice je stabilno.

Pred šolami po vsej Hrvaški ter na shodu Za varno šolo v Zagrebu se je sicer včeraj v tišini in ob prižiganju sveč zbrala množica ljudi, ki je opozorila na pomen večje varnosti v šolah.