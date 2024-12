Umor v hrvaški šoli, sindikati pozivajo k enotnosti za varnost otrok

Po petkovem napadu na eni od zagrebških osnovnih šol, v katerem je 19-letnik z nožem ubil sedemletnega otroka, še tri otroke in učiteljico pa ranil, šolski sindikati svoje člane in širšo javnost pozivajo k večernemu shodu za izboljšanje varnosti v šolah. Zdravstveno stanje ranjenih, med katerimi je tudi napadalec, je stabilno.

Shod v središču Zagreba se bo začel ob 18. uri, na njem pa želijo sindikati pozvati pristojne k izboljšanju varnosti v šolah. K mirnemu protestu pred šolami so pozvali tudi prebivalce drugod po državi.

Shod bo potekal v tišini, brez govorov in transparentov, so na novinarski konferenci v nedeljo sporočili predstavniki sindikatov. Poudarili so, da bo sporočilo shoda število udeležencev. »Vsi moramo imeti isti cilj, to pa so naše varne šole, varni učenci, zaposleni in učitelji. Vse pozivam k enotnosti v tem cilju,« je dejala predsednica sindikata hrvaških učiteljev Sanja Šprem.

Zahtevajo večjo varnost

Vsi ranjeni v napadu so še vedno v bolnišnicah, a niso smrtno ogroženi. Krizna ekipa, v kateri je 15 psihologov, pa je že začela delo s starši in otroki, je v nedeljo poročala hrvaška javna radiotelevizija HRT.

Jutro po grozljivem incidentu, ljudje puščajo sveče pred šolo. FOTO: Davor Puklavec/Pixsell

Starši učencev šole, kjer se je zgodil napad, medtem opozarjajo, da psihološka pomoč ni dovolj. Zahtevajo večjo varnost v šolah, njihova osnovna zahteva pa je, da pristojni še pred koncem novoletnih počitnic zagotovijo varnostnika. »Moj otrok, tako kot večina drugih, ne bo šel v šolo brez varnostnika,« je za HRT dejala mama otroka, ki je bil priča napadu.

Napovedali ukrepe

Hrvaški minister za izobraževanje Radovan Fuchs je v petek po sestanku s premierjem Andrejem Plenkovićem in zagrebškim županom Tomislavom Tomaševićem napovedal, da bi določene varnostne ukrepe, vključno z zaklepanjem šol, lahko uveljavili že po koncu počitnic. Obenem je zavrnil uvedbo detektorjev za kovine, ki da posebno v večjih izobraževalnih ustanovah otežujejo vstop šolarjev.

Plenković je danes med možnimi rešitvami omenil uvedbo varnostnikov, a poudaril, da obstaja paleta možnih rešitev in ukrepov za večjo varnost na šolah, tako enostavnih kratkoročnih kot dolgoročnih. Imeti moramo oboje, vendar gre za večslojno problematiko, je dejal in napovedal tudi načrt za dolgoročno rešitev, po kateri bi v sistematizacijo delovnih mest na šolah uvedli tudi strokovnjake na področju varnosti ter komunikacije z otroki in starši.

Med obiskom v Petrinji je še izpostavil, da morajo dolgoročni celoviti ukrepi vključevati stroko ter stališča učiteljev in profesorjev, poroča hrvaška tiskovna agencija Hina.