Napadalec iz Zagreba je bil obseden z noži, učiteljico je zabodel kar 31-krat

Po strašni tragediji, ki je pretresla Hrvaško in celotno regijo, prihajajo na dan grozljive podrobnosti o 19-letniku, ki je včeraj dopoldan z nožem v roki korakal v zagrebško osnovno šolo Prečko, v bližini katere je živel in jo nekoč tudi sam obiskoval, ter zabodel osem ljudi, komaj sedemletni deček je zaradi hudih poškodb včeraj umrl.

Najstnik je imel psihične težave, zaradi česar se je tudi zdravil, bil pa je po pričanju njegovih znancev tudi obseden z noži. »Grozljiva kombinacija in tragedija, ki je le čakala, da se zgodi,« je za hrvaške medije povedal najstnikov znanec, ki pa je želel ostati anonimen. Taisti znanec je še razkril, da je napadalec oboževal nože, kupil je celo dva metra dolgo mačeto, na spletni strani enega od prodajalcev nožev, pa je menda pustil komentar, da rezilo noža, ki ga je pri njih kupil, ni dovolj ostro.

Prosila, naj ostane v bolnišnici

Najstnikova mama je po petkovi tragediji seveda povsem v šoku, toliko bolj, ker je menda zdravnike v psihiatrični bolnišnici, kjer se je 19-letnik zdravil, prosila, naj ga ne odpustijo, bila je namreč prepričana, da njen sin ni primeren za življenje izven ustanove.

»Oče ga je tisto jutro odpeljal v bolnišnico. Nekajkrat je že bil na psihiatriji. Pred mesecem in pol je mene in mamo zadržal v stanovanju, vzel nam je mobilne telefone in ključe ter ponovno pristal v bolnišnici. Prosila sem zdravnika, naj ga ne odpusti, moj sin ni primeren za življenje izven ustanove,« je med drugim dejala napadalčeva mama. Zdravnik je ni poslušal, mladenič je bil spet doma, njegovi svojci pa povsem iz sebe. »Nato je storil, kar je storil. Ne vem, zakaj, v to šolo je hodil pred petimi leti,« je še dejala pretresena mama.

Njihovo stanje je stabilno

Iz zagrebške bolnišnice Svetu Duh, kjer se zdravi ranjena učiteljica, so medtem sporočili, da je njeno zdravstveno stanje stabilno. Učiteljica je v napadu prejela neverjetnih 31 vbodnih ran in še vedno diha s pomočjo naprav, so danes sporočili iz omenjene bolnišnice in dodali, da jo bodo danes ponovno pregledali in dorekli podrobnosti o njenem nadaljnjem zdravljenju. Stabilno naj bi bilo tudi stanje treh otrok, ki so jih po včerajšnjem napadu prepeljali v dve drugi zagrebški bolnišnici.