Najstnik z nožem napadel učence in učiteljico, eden od otrok umrl (FOTO)

Mladoletnik je danes na eni od zagrebških osnovnih šol v napadu z nožem ranil sedem ljudi, med njimi pet otrok. Na kraj dogodka je že prispel helikopter nujne medicinske pomoči, hrvaški mediji so poročali tudi o smrtni žrtvi. Da je v napadu umrl eden od otrok, je zdaj potrdila hrvaška zdravstvena ministrica Irena Hrstić.

Da je eden od ranjenih otrok umrl, so potrdili tudi na policiji, kjer so še dodali, da so napadalca prijeli in je »pod nadzorom policije«. Gre za 19-letnega hrvaškega državljana. Še vedno ni znano, ali je bil učenec te šole oz. na kakšen način je povezan z njo.

Nekateri od poškodovanih naj bi bili v smrtni nevarnosti, med njimi tudi učiteljica, piše portal hrvaškega časnika Večernji list. »K nam so pripeljali dva dečka, stara sedem in enajst let, z vbodnimi ranami po telesu. Na srečo trenutno nista v smrtni nevarnosti, vendar še vedno ugotavljamo resnost poškodb,« pa je povedala vršilka dolžnosti direktorice Klinike za otroške bolezni Iva Hojsak.

Napadalec poškodoval učiteljico in otroke. FOTO: Zeljko Lukunic/pixsell Pixsell

Ljudje so v šoku

»Ne poznam podrobnosti, vem le, da je moja vnukinja v šoku. Za vse sem izvedela prek Facebooka. Takoj sem prišla po vnukinjo, vendar je njen oče prišel prej in jo odpeljal. Govorila sem z njimi, otrok je v zelo velikem šoku, to se je zgodilo v njenem razredu. Zdaj sploh ne more govoriti,« je za 24sata povedala babica učenke osnovne šole v Prečkem.

»Zbežala sem iz šole. Slišali so se kriki, bilo je grozno. Ne vem, kje se me glava drži. Strašno, strašno... Poskušam priklicati nekatere starše po telefonu. Ne vem, kaj govorim, še vedno sem v šoku,« je za omenjeni portal povedala pretresena in objokana delavka šole, tragedijo pa je komentiral tudi 21-letnik, ki je nekoč sam obiskoval to šolo: »Šola je bila vedno zaklenjena in vanjo ni bilo mogoče vstopiti brez najave. Danes sem od doma slišal sirene in helikopter. V šoku sem. Nikoli tu ni bilo nikakršnih težav.«

»Nekatere stvari v državi je treba korenito izboljšati. Žal mi je, da se je to zgodilo v naši šoli. Neverjetno se mi zdi, da šole nimajo kriznih načrtov za takšne situacije. Pred očmi mojega otroka se je zgodil napad. Otroci v razredu potrebujejo psihološko pomoč. Zaradi tega bodo travmatizirani vse življenje. To je katastrofa. Skratka, vse je preseglo meje sprejemljivega,« pa je dejal ogorčeni oče enega od učencev.

Odzval se je tudi premier

V šolo je že prihitel tudi župan Zagreba Tomislav Tomašević skupaj s podžupanoma Danijelo Dolenec in Lukom Korlaetom. Prišla sta tudi minister za znanost, izobraževanje in mlade Radovan Fuchs ter minister za notranje zadeve Davor Božinović. O strašnem dogodku v zagrebški šoli je v uvodu seje vlade govoril tudi predsednik vlade Andrej Plenković.

»Zgroženi smo, tako kot celotna hrvaška javnost, nad to veliko tragedijo, ki se je zgodila zjutraj na Osnovni šoli Prečko v Zagrebu. Tam sta trenutno minister Božinović in minister Fuchs. Policija in vse ostale službe poskušajo ugotoviti, kaj natančno se je zgodilo,« je med drugim dejal Plenković.

Več sledi ...

Ranjene so odpeljali v okoliške bolnišnice. FOTO: Robert Anic/pixsell Pixsell

Pred šolo so nemudoma prihiteli starši. FOTO: Robert Anic/pixsell Pixsell