Šentjernejčanka Klara Lukan zablestela na EP: »Prišla sem po medaljo in jo osvojila«

Šentjernejčanka Klara Lukan je na prvem evropskem prvenstvu v cestnih tekih, ki je bilo v Bruslju in Leuvenu, osvojila bronasto medaljo in s časom 31:26 za sekundo zgrešila srebro. Zmagala je olimpijska podprvakinja in evropska prvakinja na 10.000 metrov ter v krosu Nadia Battocletti iz Italije (31:10).

»Prišla sem po medaljo in jo osvojila«

Italijanka je z 31:10 za 15 sekund ugnala Nemko Evo Dieterich (31:25). Med vrhunskimi tekačicami je bilo 86 udeleženk, več kot 2500 pa jih je bilo na startni listi, ker so na tem prvenstvu lahko tekli tudi rekreativci.

»Prišla sem po medaljo in jo osvojila. Izjemno cenim ta bron. Vesela sem ga, ker je to moja prva članska medalja na velikih tekmah, ki je ne osvojiš vsak dan. Drugega kot to, da sem zelo zadovoljna, ne morem reči. Prigarala sem medaljo med tekmo in na koncu dodala zadnje atome moči, da sem stopila na zmagovalni oder na prvem tovrstnem EP. Upam, da bodo s tem tekmovanjem nadaljevali, saj je bilo vzdušje izjemno, veliko je bilo navijačev. Malo dežja je bilo, pa me ni motilo, nisem se obremenjevala niti s tekmicami in s samo progo,« je po tekmi povedala Lukan.

Na prvenstvo je prišla z najboljšim izidom sezone v Evropi, a je bila Battocletti, kljub temu, da je tokrat prvič v tem letu tekla na 10 km, v vlogi prve favoritinje. »Z današnjo tekmo sem super zadovoljna, medalja je medalja, te niso samoumevne. Tudi če si najboljši na papirju, to ne pomeni, da bo tudi končni izid tak. Vse sem dala od sebe, tudi ko so me tekmovalke od zadaj začele prehitevati, se nisem predala. Ko je bilo še 400 m do cilja mi je trener rekel, da je to moj trenutek in naj ga izkoristim. Nato sem se res borila do konca,« je pojasnila 24-letna slovenska atletinja.