Dan žalovanja: Zečić in Severina odpovedala koncerte po Sloveniji

V dvorani ŠIC Ljutomer bi morala drevi nastopiti legenda hrvaške glasbe, ki je zelo priljubljen tudi v Sloveniji, Dražen Zečić. A je zaradi včerajšnje tragedije v eni od osnovnih šol v Zagrebu, kjer je med durgim bil ubit 7-letni otrok, koncert odpovedal. Pred petnajstimi leti je svoja vrata odprla športna dvorana ŠIC Ljutomer. »Obletnica obljublja glasbeni spektakel. Po nekajletnem premoru se v prleško prestolnico vrača Dražen Zečić,« so organizatorji oglaševali koncert v prleški prestolnici. Splitčan, ki letos praznuje 35 let bogate glasbene kariere, bi moral nastopiti drevi, 21. decembra, na prvi zimski dan, a so na njegovo prošnjo razprodani koncert odpovedali. Nov termin koncerta je 18. januar.

Kot rečeno, razlog za odpoved je tragedija, ki je pretresla Hrvaško. V včerajšnjem napadu z nožem na eni od zagrebških osnovnih šol, ki ga je izvedel 19-letnik, je umrl sedemletni otrok. Ranjeni so bili še trije učenci in dva odrasla, med njima učiteljica in napadalec. Hrvaška vlada je za danes v državi razglasila dan žalovanja. Tega dne po vsej Hrvaški ne bo koncertov. Zečič se je tako odločil, da prestavi tudi koncert v Sloveniji.

Ni edini ...

Enako odločitev je sprejela Severina, ki je odpovedala včerajšnji koncert v Kopru in današnji v Celju: »Dragi moji Slovenci, ko duša joče, ne morem dati od sebe tega, kar se od mene pričakuje,« je Severina zapisala na svojih družbenih omrežjih: »Združuje nas ista kri, ista pesem in ista bolečina. Žalovanje za otrokom je največja bolečina.«Sožalje je izrazila tudi pevka Severina.

»Naj bo vse tiho. En angelček je odletel. Nedolžen, v življenje sploh ni stopil. Krik, bolečina in bes. Neutolažljiv. O Bog, zakaj? Ostane nam še molitev za učiteljico in poškodovane otroke. Sožalje staršem ...« je na družbenem omrežju Instagram zapisala Severina. Ob tem je sporočila, da bodo sporočili, ko bosta nadomestna koncerta.