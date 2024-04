Na grškem otroku, priljubljenem med Slovenci, razsaja epidemija: dva mrtva, tudi otrok

Primeri oslovskega kašlja, ki ga zaradi dolgotrajnosti imenujejo tudi 100-dnevni kašelj, so v začetku leta 2024 močno narasli. Obolelih je letos največ v zadnjem desetletju, o primerih poročajo po vsej Evropi. Sedaj je do širjenja prišlo tudi v letovišču, kjer radi počitnikujejo mnogi Slovenci - na grškem otoku Krfu.

Grška nacionalna organizacija za javno zdravje je potrdila, da je bolezen kriva za dve smrti v državi. Štiriinpetdeset primerov je bilo zabeleženih od začetka leta 2024. Dvaintrideset bolnikov naj bi bilo otrok in najstnikov. Prizadetih je bilo tudi enajst dojenčkov, mlajših od enega leta, poroča časnik Ekathethimerini.

Ena od smrtnih žrtev je bila odrasla oseba z osnovnimi zdravstvenimi težavami. Umrl je tudi novorojenček. Znano je, da je oslovski kašelj najbolj smrtonosen za dojenčke in majhne otroke.

Pozivajo k cepljenju

Grška ministrica za zdravje Eirini Agapidaki je ljudi pozvala, naj se cepijo proti tej bolezni, saj število primerov še naprej narašča. Grčija ni edina prizadeta država tudi v Sloveniji imamo letos zabeleženih že več primerov kot jih j bilo lani v celem letu.

Do smrti je prišlo na otoku Krfu. FOTO: Adonis Skordilis Reuters

Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC) je potrdil, da so bili skoraj vsi primeri v Grčiji odkriti pri dojenčkih, mlajših od treh mesecev. V poročilu o nevarnostih nalezljivih bolezni so označili porast primerov tudi na lokacijah, kot so Hrvaška, Norveška, Nizozemska in Španija.

»Oslovski kašelj je endemična bolezen po vsem svetu kljub visoki pokritosti s cepljenjem. Širjenje doseže vrhunec vsakih tri do pet let,« so pojasnili pri ECDC.

»Trenutno povečanje bi lahko bilo povezano z manjšo izpostavljenostjo med pandemijo korone v kombinaciji z nižjo precepljenostjo v določenih skupinah. Prizadeti so predvsem dojenčki in majhni otroci, ki so premladi, da bi bili v celoti cepljeni, med njimi je tudi več smrtnih primerov.«

Rekordno število primerov širom Evrope

Na Češkem so letos odkrili rekordno število primerov, 3101 samo med januarjem in marcem. To je največ v zadnjih 60 letih. Na Hrvaškem so med januarjem 2023 in 15. marcem letos zabeležili 6261 primerov oslovskega kašlja.

Na Danskem so zabeležili 822 primerov, na Norveškem jih je bilo 707, na Nizozemskem pa 1749. V Španiji je bilo do marca letos znanih 5242 primerov.

V Združenem kraljestvu so ljudi pozvali, naj ostanejo doma, če so zboleli. Oslovski kašelj, ki ga je težko opaziti zaradi simptomov, podobnih prehladu, je bakterijska okužba pljuč in dihalnih cevi. Lahko povzroči izcedek iz nosu, visoko temperaturo in vneto grlo, širi pa se zelo hitro.

Menijo, da bolniki težje prenašajo okužbo ponoči, napadi kašlja naj bi trajali več minut. Starše opozarjajo, da lahko dojenčki po težavah z dihanjem postanejo modri ali sivi. Ob tem se lahko pojavi tudi gosta sluz, ki lahko povzroči bruhanje ali pordelost obraza, slednje je bolj značilno za odrasle.