Po smrti novorojenčka pediatri pozivajo nosečnice k cepljenju proti oslovskemu kašlju

V UKC Ljubljana so letos zaradi oslovskega kašlja zdravili 11 otrok, večinoma dojenčke, stare do tri mesece. To so otroci, ki so premajhni, da bi jih lahko zaščitili s cepljenjem, bi pa lahko hospitalizacijo preprečili s cepljenjem njihovih mater v tretjem tromesečju nosečnosti, poziva strokovni direktor pediatrične klinike Marko Pokorn.

Po poročanju 24ur so v zadnjih dveh dneh na intenzivno terapijo sprejeli dva dojenčka, stara le nekaj tednov. Ker lahko otroke cepijo šele pri treh mesecih, je ključno, da jih do takrat zaščiti mama.

S cepljenjem mater v tretjem tromesečju nosečnosti je učinkovito zaščiten tudi še nerojeni otrok, je za STA poudaril strokovni direktor pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana Pokorn.

Dojenčke, stare manj kot tri mesece, lahko zaščiti le cepljena mama

»Apeliram tako na nosečnice kot na ginekologe, ki jih spremljajo v nosečnosti, da jih pozovejo k cepljenju, saj bomo le ta način preprečili, da bi za to boleznijo zbolevali novorojenčki oziroma dojenčki, stari manj kot tri mesece,« je pozval.

V Gradcu umrl novorojenček

Ob tem je spomnil na tragičen dogodek, ko je v Gradcu na avstrijskem Koroškem pred dobrim tednom zaradi oslovskega kašlja umrl novorojenček, kar se prej ni zgodilo celi dve desetletji. »Cepljenje je varno, učinkovito in dokazano zaščiti otroke v prvih treh mesecih življenja,« je poudaril.

Večina otrok, ki so jih v UKC zaradi oslovskega kašlja zdravili v letošnjem letu, je bilo hospitaliziranih na infekcijski kliniki, dva sta trenutno v enoti intenzivne terapije na pediatrični kliniki.

Hospitalizirani otroci po besedah strokovnega direktorja predstavljajo le vrh ledene gore. Povzročitelj oslovskega kašlja verjetno zelo intenzivno kroži med prebivalstvom, zato je na mestu opozorilo, da je treba na oslovski kašelj pomisliti pri vsaki osebi, ki 14 dni ali več kašlja »v napadih«, še posebej, če tak napad kašlja izzove bruhanje.

Osebe s takimi napadi kašlja naj se izogibajo stikom z novorojenčki in dojenčki, svetuje Pokorn.