Nekdanji policist spoznan za krivega sodelovanja pri uboju Georgea Floyda

Državni sodnik Minnesote Peter Cahill je nekdanjega policista iz Minneapolisa Toua Thaoa spoznal za krivega sodelovanja pri nenamernem uboju temnopoltega Georgea Floyda maja 2020. Thao se je odločil za sojenje pred sodnikom brez porote. Sodnik mu bo kazen izrekel avgusta.

Sodnik Cahill je v sodbi zapisal, da je Thao dejavno spodbujal svoje tri kolege k nevarnemu pritiskanju Floyda na tla, kar je bilo v nasprotju z njegovim usposabljanjem, saj lahko takšen ukrep povzroči zadušitev osumljenca.

»Thao je lahko skupaj s pričami videl, kako je Floydovo življenje počasi ugašalo, ko se je ukrep nadaljeval. Vendar se je zavestno odločil, da bo aktivno sodeloval pri Floydovi smrti. Zadrževal je priče in celo preprečil gasilcu iz Minneapolisa, ki je bil med njimi, da bi Floydu nudil zdravniško pomoč, ki jo je tako nujno potreboval,« je zapisal sodnik.

S to odločitvijo se končuje vrsta državnih in zveznih sodnih postopkov proti štirim nekdanjim policistom, ki so bili vpleteni v Floydovo smrt. Tragedijo so posnele priče, objava posnetkov, pa je po vseh ZDA sprožila nemire in proteste proti policijskemu nasilju nad temnopoltimi ter potem tudi proti vsem simbolom rasizma - pravim in namišljenim.

Odrival zaskrbljene priče

»Obsodba Tou Thaoa je zgodovinska in pravilna. Prinaša še en ukrep odgovornosti za tragično smrt Georgea Floyda. Odgovornost ni pravica, je pa korak na poti k pravici,« je sporočil pravosodni minister Minnesote Keith Ellison.

Pri smrti osumljenca so sodelovali Derek Chauvin, Thomas Lane, J. Alexander Kueng in Tou. Vse štiri so odpustili in aretirali. Glavni krivec za smrt, Chauvin, ki je več kot devet minut pritiskal koleno na vrat na tleh ležečega vklenjenega Floyda, je bil na državnem sodišču obsojen na 22,5 let zapora, na zveznem pa na 21 let. Kazen prestaja sočasno.

Med incidentom je Thao stal v bližini in odrival zaskrbljene priče, ki so policiste opozarjali, da Floyd umira.

Na zveznem sojenju leta 2022 je Thao trdil, da je domneval, da trije kolegi skrbijo za Floyda, sam pa je imel le nalogo obvladovanja prič in prometa. Dejal je, da je bil prepričan, da Chauvin ve, kaj dela.

Lane, Kueng in Thao so bili na zveznem sodišču spoznani za krive kršitve Floydovih državljanskih pravic in tega, da niso posredovali, da bi ustavili Chauvina. Thao že prestaja 3,5-letno zaporno kazen zaradi obsodbe februarja 2022 na podlagi zveznih obtožb.

Kueng in Lane sta na državnem sodišču priznala krivdo.