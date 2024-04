Zvezdnica Obalne straže zbolela za rakom: »Nimam več dlak v nosu!«

Ameriška igralka Nicole Eggert, ki je igrala vlogo Summer Quinn v Obalni straži, je zbolela za rakom na dojki. Sledilce na Instagramu redno obvešča o poteku bolezni in zdravljenja.

Marca je objavila videoposnetek, na katerem si je obrila glavo. Za spremljavo je izbrala pesem pesmi Fight For Your Right skupine Beastie Boys in se optimistično smejala v objektiv.

Nicole Eggert kot obalna stražarka. FOTO: Zajem Zaslona

»Injekcije krvi, hidracija in IV proti slabosti - pripravljena na odličen vikend!« je v zadnji objavi sporočila svojim sledilcem. »A veste, kaj je čudno?« je dodala. »Brez dlak v nosu sem!«

»To moram premagati - sin me potrebuje«

Nicole, ki je v kultni televizijski oddaji igrala vlogo Summer Quinn, je v začetku tega leta povedala, da so ji konec leta 2023 odkrili raka na dojki. »Ta pot je zame težka,« je povedala za revijo People. »To ni ravno lahkotno jadranje skozi življenje.«

Igralka ima dva otroka, 25-letno hčer Dilyn in 12-letnega sina Keegana. »Takoj sem ugotovila, da temu preprosto ne smem podleči,« je rekla. »To je nekaj, kar moram premagati. Sin me potrebuje bolj kot kogar koli drugega.«

FOTO: Press Release

Oboževalci so se po Nicolini zadnji objavi zgrnili na Instagram in delili svoje izkušnje, spopadanja z rakom. »Čudovita kot vedno, Nicole!« je napisala ena oseba. Drugi je komentiral: »Všeč mi je, da še naprej najdeš čas za humor. A biti brez dlak v nosu je verjetno zelo čudno.«

Mnogi so zapisali, da jim je igralka v navdih. Nekdo se je oglasil: »Ti si šampionka - ko sem odraščal, sem te gledal in videl popolnost. Pred kratkim sem šel skozi nekaj, kar me je zelo spremenilo in vem, da lahko tudi ti prideš na drugo stran tega. Imaš to.«