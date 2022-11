Nad Kanyejem Westom visi tožba:»Njegove pripombe so odvraten poskus, da bi služil na račun smrti«

Jezika ne špara, iz njega pa nepremišljeno in brez vsakršne cenzure letijo neprimerne izjave. Ena bolj od druge. Zaradi tega, ne več zaradi svoje glasbe, Kanye West pretekla leta polni naslovnice. Na začetku tega meseca je težavni zvezdnik začel serijo neprimernih domnevno antisemitsko obarvanih izjav, zaradi katerih mu je instagram omejil račun, mnogi, tudi zvezdniški kolegi pa so mu zaradi tega nehali slediti in ga javno okrcali.

Toda s tem Kanye še ni prešel še zadnje meje, doletelo ga je kvečjemu nekaj verbalnih klofut. Šele zdaj je šel precej predaleč, ko se je odločil pokomentirati nasilno smrt Georgea Floyda pod policijsko roko, ki je pred dvema letoma zanetila množične proteste proti policijskemu nasilju in dala nov zagon gibanju Življenja temnopoltih štejejo (Black Lives Matter). »Umrl je zaradi fentanila. Policistovo koleno sploh ni bilo na njegovem vratu na tak način,« je dejal kontroverzni raper. S tem si je nakopal 250-milijonsko tožbo Floydove družine.

Kontroverzni raper že dolgo ne vzbuja več pozornosti z glasbo. FOTO: profimedia

Ne strinja se z dognanjem mrliškega oglednika, da pri Floydovi smrti ni neposredne vloge igrala droga, saj da je umrl zaradi zadušitve, ko je policist Derek Chauvin usodnih 8 minut in 46 sekund klečal na njegovem vratu. In očitno se ne strinja niti s poroto in sodnikom, ki je Chauvina zaradi Floydovega umora obsodil na 21 let zapora. Kanye je prepričan, da je Floyd umrl zaradi prevelikega odmerka, svoje ugotovitve pa je brž delil s svetom na podkastu. In s tem odprl boleče rane pokojnikove družine.

Sporno epizodo že umaknili

S pismom, da mora nemudoma prenehati širiti tovrstne laži, je Floydova družina že dosegla, da so spletni portali sporno epizodo podkasta umaknili s spleta. Drugi korak – trenutno sicer še v delu – pa je tožba zaradi nadlegovanja, klevetanja in prizadejanih čustvenih ran. Posebno Georgeevo osemletno hčerko Gianno naj bi vlačenje njenega očeta po zobeh še posebno ranilo.

»Doživela je grozljivo travmo, ki jo zaradi Kanyeja Westa zdaj podoživlja,« so dejali odvetniki Giannine mame Roxie Washington, ki je sklenila nekaj zadoščenja dobiti po sodni poti. »George Floyd je, kot je dejala Gianna, spremenil svet. Zdaj pa se pojavi Kanye in s svojimi besedami črni njegovo zapuščino. Prizadeta in užaljena sem kot človek, kot temnopolta ženska in kot mati.«

Nasilna smrt Georgea Floyda je družbo spravila na noge. FOTO: Shannon Stapleton/Reuters

Roxie je prepričana, da je z dvigovanjem prahu na račun njene družine zvezdnik želel nase in na svojo znamko pritegniti pozornost, da bi se mu povišala vrednost. Na račun nesrečne Gianne se je poskušal okoristiti in za to bo plačal.

250 milijonov zahteva mama Floydove hčerke.

»Njegove pripombe so odvraten poskus, da bi služil na račun skrajno nečloveške smrti,« so dejali Roxiejini odvetniki, ki bodo zahtevali odškodnino v višini 250 milijonov. »Gianna je le otrok, ki se ji s tem škoduje.« Nože pa je menda začel brusiti tudi Georgeev brat, ki je že stopil v stik z odvetnikom Leejem Merritom, ki je družino zastopal v preteklosti. Vedeti namreč želi, kako lahko ukrepa proti pevcu. »Na delu že imam skupino preiskovalcev, ki raziskuje Kanyejeve izjave,« je dejal Merrit.