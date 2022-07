Obsojen Floydov krvnik

Nekdanji policist iz Minneapolisa Thomas Lane je bil zaradi sodelovanja pri umoru temnopoltega Georgea Floyda, ki ga je maja 2020 med aretacijo ubil nekdanji policist Derek Chauvin, v četrtek obsojen na dve leti in pol zapora. Chauvina so pravnomočno obsodili že lani, za devetminutno klečanje na Floydovem vratu je dobil 22 let in pol zapora, krivdo je priznal.

Po njegovi smrti so v ZDA in svetu izbruhnili siloviti protesti proti policijskemu nasilju.

Lane je bil obsojen po zvezni zakonodaji zaradi kršenja državljanskih pravic, skupaj z Alexandrom Kuengom in Toujem Thaom pa bo obsojen še na državnem sodišču v Minnesoti. Zvezna porota jih je spoznala za krive, da niso nudili nujne pomoči umirajočemu Chauvinu in niso preprečili njegovega umora.

S kolenom na vrat

Chauvin je na tleh ležečemu Floydu pritiskal s kolenom na vrat, dokler se ta ni zadušil, čeprav ga je opozarjal, da ne more dihati. Na to so opozarjale tudi priče dogodka, vendar policisti opozoril niso upoštevali. Po Floydovi smrti so v ZDA in svetu izbruhnili siloviti protesti proti policijskemu nasilju. Tožilci so za Lana zahtevali več kot šest let zapora, odvetniki pa 27 mesecev. Na državnem sodišču je že priznal krivdo.

Obsojen je bil po zvezni zakonodaji.

Sodnik je Lana označil za človeka trdnega značaja in navedel, da je dobil več kot 150 pisnih prošenj za nizko kazen. Kljub temu mu je izrekel 30 mesecev zapora, ker je storil resen prekršek. »Človek je umrl. To, da niste umaknili Chauvina s Floyda, je kršitev zakona,« je dejal sodnik. Thau in Kuengu bodo kazen izrekli v začetku januarja prihodnje leto.