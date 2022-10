Družina Georgea Floyda toži Kanyeja Westa za 250 milijonov dolarjev

West je v podkastu dejal, da Floyd ni umrl zaradi policijske brutalnosti, temveč zaradi prevelikega odmerka fentanila, kar je družino zelo prizadelo.

»Gledal sem dokumentarec o Georgeu Floydu, ki ga je izdala Candace Owens. Bil je na fentanilu. Če pogledate malo bliže, policistovo koleno sploh ni na njegovem vratu,« je dejal West v podkastu Drink Champs, ki je od takrat odstranjen z vseh platform.

Ukinili so njegova računa na twitterju in instagramu

V istem podkastu je West izrazil nekaj protisemitskih pogledov, zaradi njegovih kontroverznih stališč pa so bili na twitterju in instagramu njegovi računi izbrisani, nato pa ponovno odprti. Odvetniki družine Floyd trdijo, da je West s svojimi izjavami poskušal očrniti Floyda in se okoristiti z njegovo smrtjo ter s travmo, ki jo doživlja njegova družina, poroča Inex.hr.

Spomnimo, Floyd je umrl v Minneapolisu maja 2020, potem ko mu je policist Derek Chauvin skoraj deset minut klečal na vratu, saj ga je aretiral zaradi domnevne uporabe ponarejenega bankovca. Policist je bil suspendiran in obsojen na 22 let zapora, po Floydovi smrti pa se je rodilo gibanje Black Lives Matter, ki se je razširilo po vsem svetu.