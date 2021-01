Melania nesrečna, preselila se je v tole hišo na Floridi (VIDEO)

Dvorec Mar-a-Lago je Trump kupil že leta 1985 in ga preuredil v elitni zasebni klub. FOTO: Getty Images



Trumpovova družina nezaželena



V vili bodo lahko le sedem dni?



Melania v jedilnih prostorih s tujci iz Donaldovega kluba

Zakoncasta na dan inavguracije novega ameriškega predsednikazapustila Belo hišo v Washingtonu in se preselila v njuno letovišče Mar-a-Lago na Floridi. Kot pišejo tuji mediji, bi bila njuna vrnitev v Trump Tower v New Yorku, kjer je Melania v zadnjih letih preživela največ časa, za »deložiranega« predsednika preveč nevarna. Tam bi nanj takoj planili ambiciozni tožilci z nedavno začetimi preiskavami. Prav tako pa so družini Trump mnogi v zadnjem obdobju obrnili hrbet in jih tudi ne vabijo več na prireditve.Trumpova je menda še decembra osebno nadzirala obnovo vile na Floridi, a je Newsweek je prejšnji teden zapisal, da so tam tudi že tovorna vozila, ki naj bi selila osebne stvari donedavno prvega para ZDA. Pri selitvi iz Bele hiše naj bi paparaci videli, kako selitveni servis odnaša uokvirjeno fotografijo z enega od Trumpovih srečanj s predsednikomin tudi nagačenega fazana.V bližino rezidence kompleksa Palm Beach, kamor sta se Trumpova preselila, sta se naselila tudi Trumpov ambiciozni zetinVelike načrte, da bi se preselil v Mar-a-Lago, ima menda tudi Trupov sinz dekletom, zato nekateri ciniki menijo, da ni nerealno pričakovati, da bi Trump na Floridi utegnil razglasiti svojo različico nekakšne republike.Problem pa je, kot pišejo tuji mediji, da je Mar-a-Lago registriran kot elitni zasebni klub, ki gosti svoje člane iz jet seta, zdaj pa mnogi od potencialnih sosedov ne želijo Trumpa in njegove družine v bližini svojega doma. V zadnjih štirih letih so se številni Trumpovi sosedi iz Palm Beacha pogosto in neuspešno pritoževali zaradi zastojev v prometu in blokiranih cest ob pogostih prihodih v njegov zasebni klub.Vprašanje je tudi, koliko časa bo lahko Trumpova družina živela v tej rezidenci, saj kot piše Newsweek, je Trump izgubil zakonsko pravico do daljšega bivanja v tej vili, dogovor pa je podpisal že leta 1990. Ker se je odločil, da bo Mar-a-Lago komercializiral, je overil dokument, po katerem članom kluba in tudi njemu samemu ni dovoljeno bivanje v resortu dlje od sedmih dni zaporedoma in več kot 21 dni na leto.News York Times je nedavno pisal, da je Melania začela iskati nepremičnine na Floridi. Zdaj že nekdanja prva dama naj bi nekaj primernih stanovanj našla v Jupitru, najsevernejšem delu mesta okrožja Palm Beah, kjer je tudi Trump mlajši z dekletom iskal dom. Dodatna prednost je tudi, ker se tam nahaja še eno družinsko golf igrišče, Trump National Golf Club Jupiter.Mediji špekulirajo, da Melania morda išče nov dom tudi zaradi sosedov in nemožnosti, da bi se s soprogom tam lahko nastanila. Newyork Times celo navaja, da Melania, ki že tako v zadnjih letih živi ločeno od soproga, išče lokacijo, kjer bo bivala s svojim 14-letnim sinomin starši, slovenskimi priseljenci iz Sevnice.Tretji razlog za iskanje novega doma na Floridi je morda, da se je Melania v zadnjih letih navadila na udobje in razkošje. Celotna površina Bele hiše je bila 55.000 m2, medtem ko ima panthouse Trump Tower na Manhattnu 11.000 m2, zakonca pa naj bi živela vsak v svojem nadstropju.V trenutnem dvoru na Floridi je bistveno manj prostora in Trumpovi so menda kar jezni zaradi nenačrtovanega zoženja življenjskega prostora. Kot pišejo mediji, se na 3.000 m2 vile v Mar-a-Lagu zakonske postelje menda ne morejo ločiti na zadostno razdaljo, prav tako pa je pomanjkanje zasebnosti, saj lahko v dvorec kadar koli za sedem dni pridejo člani kluba, kar pa Melanio še dodatno onesrečuje, saj bi morala pri zajtrku sedeti z nedružinskimi člani.