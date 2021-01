Zakonca Trump zapustila Belo hišo, Melania v črnini (VIDEO)

Trump je večkrat lažno zatrjevall, da je zmagovalec predsedniških volitev 3. novembra lani. Posledica njegovih tovrstnih izjav je tudi vdor njegovih podporniki 6. januarja v ameriški kongres, ko so so ravno potrjevali Bidnovo zmago na volitvah. V nasilju je umrlo pet ljudi. (STA)

V Beli hiši se pripravljajo na prihod novega predsednika. Danes bo na Kapitolu inavguracija, medtem ko sta se dosedanji predsednikin prva damaže poslovila iz predsedniškega domovanja v Washingtonu.Na trati pred Belo hišo je zakonca pričakal helikopter Marine One, s katerim sta poletela proti oporišču Andrews.Od tam bo poletel proti Floridi, kjer bo preživel še zadnjo uro svojega mandata pred zaprisego novega predsednika ZDA.Ob odhodu se je Trump skupaj s prvo damo sprehodil po rdeči preprogi do helikopterja na zelenici Bele hiše. V krajših komentarjih je novinarjem dejal, da so za njim neverjetna štiri leta. »Samo posloviti se želim,« je dodal.Trumpa bo danes še zadnjič z letalom Air Force One poletel proti Marylandu na FloridiNa inavguraciji ne bo, s čimer bo prekinil 150-letno tradicijo. Ko je to Biden izvedel, je dejal, da je to edina zadeva, glede katere se strinja s Trumpom.