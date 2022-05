Konec ugibanj? V javnost pricurljal posnetek, ki razkriva, da naj bi bil Putin na smrt bolan

V času trajanja vojne v Ukrajini so se že večkrat pojavila ugibanja o zdravstvenem stanju ruskega predsednika Vladimirja Putina. Tokrat pa je v javnost pricurljala informacija, da naj bi bil Putin na smrt bolan. Pri ameriškem mediju New Lines Magazine trdijo, da so pridobili zvočni posnetek, na katerem je eden od ruskih oligarhov, ki je tesno povezan s Kremljem, trdil, da ima Putin krvnega raka. Posnetek naj bi po navedbah omenjenega medija nastal marca, identiteta bogataša pa je menda že potrjena.

Domnevni oligarh menda ni vedel, da ga snemajo. V posnetku je celo izrazil željo, da »Vladimir Putin čim prej umre«. Prepričan je namreč, da je uničil tako rusko kot ukrajinsko gospodarstvo.

Ob nadaljevanju vojne bi lahko postal vse bolj nepredvidljiv

Nacionalna direktorica za obveščevalne dejavnosti ZDA Avril Haines je ta teden na zaslišanju v ameriškem senatu dejala, da bi lahko ruski predsednik Vladimir Putin v Rusiji uvedel vojno stanje v podporo svojih ambicij v Ukrajini. Ameriški obveščevalci sicer predvidevajo, da bo Putin ob nadaljevanju vojne postal vse bolj nepredvidljiv.

Ocenila je tudi, da Putin najverjetneje ne bo uporabil jedrskega orožja, razen v primeru, če se bo Rusija soočila s z resno grožnjo svojemu obstoju.

Sicer pa je dejala, da Putin ne bo končal vojne v Donbasu, torej v vzhodnih ukrajinskih pokrajinah Doneck in Lugansk, ampak namerava postaviti most do Pridnestrja. Zaradi tega se pripravlja na podaljšani spopad, med katerim želi uresničiti svoje cilje dlje od Donbasa.