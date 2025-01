Donald Trump je zaprisegel kot predsednik (V ŽIVO)

Po celodnevnih slovesnostih, ki so se v ameriški prestolnici začele že zgodaj zjutraj, Donald in Melania Trump ter JD Vance in njegova žena Usha Vance so se v dopoldanskih urah po lokalnem času že udeležili slovesne maše, nato so podpredsednica Kamala Harris in njen mož ter predsednik Joe Biden in njegova žena v Beli hiši sprejeli oba para, bo že čez nekaj trenutkov nastopil trenutek, ki ga je težko pričakovala ne le Amerika, ampak ves svet.

18:02 Kot 47. predsednik ZDA je slovesno zaprisegel še Donald Trump. »Slovesno prisegam (ali potrjujem), da bom zvesto opravljal funkcijo predsednika Združenih držav in bom po svojih najboljših močeh ohranjal, varoval in branil ustavo Združenih držav,« je dejal Trump in si ponovno prislužil stoječe ovacije, pred Kapitolom pa sledile topovske salve.

Donald in Melania Trump sta odlično razpoložena. FOTO: Chip Somodevilla Via Reuters

18:00 Prišel je čas za zaprisego podpredsednika, pri čemer ga spremljata žena in hči. »Slovesno prisegam (ali potrjujem), da bom podpiral in branil ustavo Združenih držav Amerike pred vsemi sovražniki, tujimi in domačimi; da ji bom izkazoval resnično zvestobo in pripadnost; da to obveznost sprejemam prostovoljno, brez kakršnihkoli miselnih zadržkov ali namena izogibanja; in da bom vestno in zvesto opravljal dolžnosti funkcije, ki jo bom nastopil. Tako mi Bog pomagaj,« je z roko na Svetem pismu recitiral JD Vance.

Prvi je zaprisegel JD Vance. FOTO: Saul Loeb/Afp

17:47 Prvi nagovor je pripadel demokratski senatorki slovenskih korenin Amy Klobuchar, ki je tudi predsednica Skupnega kongresnega odbora za inavguracijske slovesnosti. Klobucharjeva je vsem prisotnim izrekla dobrodošlico ter poudarila pomen mirnega prenosa oblasti.

17:43 Ob stoječih ovacijah in glasnih vzklikih podpore je v dvorano, kjer bo čez nekaj trenutkov potekala slovesna zaprisega, prišel še Donald Trump.

17:40 V dvorano Kapitola je ob bučnem aplavzu prispel podpredsednik JD Vance, ki bo zaprisegel pred Donaldom Trumpom.

Odlično razpoloženi novoizvoljeni podpredsednik JD Vance FOTO: Saul Loeb/Afp

17:33 Modne navdušence je zanimalo, kaj bo ob tej priložnosti oblekla prva dama Melania Trump. Če se je med moževim prvim mandatom odločala večinoma za evropske oblikovalce, tiste najbolj prestižne, seveda, pa je tokrat izbrala plašč newyorškega oblikovalca Adama Lippesa ter klobuk s podpisom Eric Javits.

Tokrat je izbrala ameriške kreacije. FOTO: Chip Somodevilla Via Reuters

17:17 V Kapitol so že prispeli nekdanji ameriški predsedniki, ki bodo prisostvovali zaprisegi Donalda Trumpa, med njimi Bill Clinton s soprogo Hillary, George W. Bush s soprogo Lauro, Barack Obama, ki ga žena Michelle ni spremljala, ter Joe in Jill Biden.

Zakonca Clinton sta oblično razpoložena. FOTO: Saul Loeb/Afp

17:05 Nestrpno novoizvoljenega predsednika pričakujejo tudi njegovi družinski člani. Fotografijo iz Kapitola je denimo na družabnem omrežju objavila njegova vnukinja Kai Trump.

16:50 Po kratki vožnji skozi ameriško prestolnico sta v Kapitol prispela zakonca Trump in Vance. Še nekaj časa bo trajalo, preden bo četverica vstopila v dvorano, so pa ob gromkem aplavzu to že storili predstavniki Trumpovega kabineta.

Z leve: Jeff Bezos, Sundar Pichai in Elon Musk FOTO: Saul Loeb/Afp

16:40 Donald in Melania Trump sta se iz Bele hiše v močno varovanem konvoju in po za promet in ljudi zaprtih cestah odpeljala proti Kapitolu, kjer bo potekala inavguracija. Ob poti ju z glasnimi vzkliki in aplavzom pozdravljajo podporniki.

V Washington se je zgrnilo ogromno Trumpovih podpornikov. FOTO: Stephanie Keith/Getty Images Via Afp

16:10 V dvorano, kjer bo potekala slovesna zaprisega, najprej podpredsednika, nato še predsednika, so začeli prihajati prvi visoki gostje, ki so jih do Kapitola pripeljali s posebnimi avtobusi. Med njimi so tudi politiki in drugi izbranci iz Slovenije, o katerih smo obširneje že pisali.

16:00 Po podatkih Skupnega kongresnega odbora za inavguracijske slovesnosti naj bi se v rotundi Kapitola zbralo okoli 800 ljudi, ki bodo prisostvovali inavguraciji Donalda Trumpa. Dodatnih 1300 ljudi bo v Dvorani osvoboditve, medtem ko bo v gledališču Obiskovalnega središča Kapitola prostora za še 500 oseb. Skupno naj bi tako v stavbi Kapitola inavguracijo spremljalo približno 2600 ljudi, kar je zgolj peščica v primerjavi z gnečo, ki bi Trumpa pričakala v primeru bolj ugodnega vremena.