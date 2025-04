V noči na soboto je na vstopnem mestu za kajakaše Otona v bližini naselja Trnovo ob Soči v občini Kobarid v globino padel 35-letnik. Policisti, ki jih je o nesreči ob 00.14 obvestil Regijski center za obveščanje Nova Gorica, so ugotovili, da sta na razgledni točki nad reko Sočo na varovalni ograji sedela znanca, stara 35 in 29 let, oba z območja občine Kobarid. 00.14 JE BILA URA,ko so obvestili policijo. Po naših neuradnih podatkih sta se prej udeležila zabave, ki je bila v bližini. Kljub temu da je po informacijah Slovenskih novic 29-letnik znanca pred tragedijo opozoril na previdnost, je 3...