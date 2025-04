V prihodnjih dneh nas čaka kislo vreme: poglejte, kdaj bo pošiljka obsežnih padavin največja

»Napovedi meteoroloških modelov za obdobje tega tedna nakazujejo na klasično razporeditev padavin, ki bodo najbolj intenzivne v ponedeljek in v noči na torek,« napoveduje Neurje.si. A takrat še ne bo konec deževja, saj izračuni modelov kažejo na novo fazo vremenskih motenj proti koncu tedna, natančneje v četrtek in deloma petek.

»Takrat pričakujemo razvoj sekundarnega ciklona nad severnim delom Sredozemlja. Ta ciklon bo generiral dodatni frontni sistem, ki bo v Slovenijo prinesel dodatno pošiljko obsežnih padavin zlasti nad zahodnim delom Slovenije,« pišejo na portalu.

Sreda bo verjetno najbolj stabilen dan.

Po izračunih lahko do sobote pričakujemo večjo količino padavin, »od 20 mm na severovzhodu do 250 mm v hribovitem svetu zahodne Slovenije, kar bi v trenutnih razmerah marsikje vzbudilo skrb zaradi možnosti poplav ali drugih vremenskih nevšečnosti. Vendar pa glede na to, da sta bila zadnja dva tedna suha, bomo tokrat verjetno obvarovani pred večjimi težavami. Sušno obdobje v aprilu je omogočilo, da so se tla rahlo posušila in pripravila na večjo količino vode, ki nas čaka,« pojasnjujejo na Neurje.si.

Dež se bo razširil nad vso Slovenijo

Ponoči se bo dež okrepil in prehodno razširil nad vso Slovenijo. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 16 stopinj Celzija.

V torek bo oblačno in deževno, več padavin bo v hribovitih krajih na zahodu. Možna bo tudi kakšna nevihta. Popoldne bo dež v večjem delu države postopno ponehal, le ponekod na zahodu in severu bo občasno še deževalo. Zvečer se bo oblačnost začela trgati. Pihal bo okrepljen južni veter, ob morju zmeren jugo. Najvišje dnevne temperature bodo od 13 do 19 stopinj Celzija.

V sredo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, predvsem v zahodnih in osrednjih krajih bodo krajevne plohe in nevihte. Ponekod bo pihal veter južnih smeri.

V četrtek bo večinoma oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami.