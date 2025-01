Z Melanio Trump nočejo sodelovati

Melania Trump bo čez nekaj ur drugič uradno postala prva dama Združenih držav Amerike.

In medtem ko je eno glavnih vprašanj, povezanih z današnjo inavguracijo njenega moža, kaj bo Melania na njej nosila, se zdi, da večina modnih oblikovalcev ni navdušena nad sodelovanjem z njo.

Njen stilist Hervé Pierre pravi, da mnogi najbolj znani kreatorji niso naklonjeni prihodnji prvi dami: »Modni industriji gospa Trump ni prav všeč. To ni nikakršna skrivnost.«

»Nekateri so sicer bolj odprti in bi zanjo morda naredili kaj posebnega, za večino pa to ne velja,« je komentiral za Women's Wear Daily.

Neprijetna situacija na Aveniji Madison

Nedavno naj bi bil deležen dokaj neprijetne izkušnje v enem od priznanih butikov na Aveniji Madison. Zaupal je, da so mu jasno dali vedeti, da ni dobrodošel pri njih, in Pierre pravi, da to ni osamljen primer.

Izbran modni okus

Mnogi se še vedno spomnijo obleke, ki jo je Melania nosila na prvi Trumpovi inavguraciji. Tedaj je oblekla svetlo modro kreacijo blagovne znamke Ralph Lauren z rokavicami.

Nepozabna je bila tudi na dan predsedniških volitev, ko je nosila dve različni kombinaciji modne hiše Dior: na glasovanje je prišla v črno-beli obleki, medtem ko je med zmagovalnim govorom nosila siv kostim.

Edina svetla točka

Po Trumpovi zmagi na zadnjih volitvah so mnogi začeli hvaliti njen modni stil:

»Vsaj divo smo dobili za naslednja štiri leta.« »Ona je ikona.« »Diva z Balkana.« »Ona je edini razlog, da sem nekako povezan s to katastrofo.« »Ona je edina dobra stvar v tej celi situaciji.« »Nisem oboževalec Trumpa, ampak živim za njena oblačila.« »Enostavno srečna, da se je ONA vrnila,« so pisali na družbenih omrežjih.

Spomnimo, Trumpova inavguracija bo ob 18. uri po našem času v rotundi ameriškega Kapitola.