Letališče, na katerem lahko obiščete vrt metuljev

Singapursko letališče Changi je že trinajstič zapored osvojilo prestižno nagrado skytrax world airport awards za najboljše na svetu. Nagrada temelji na največji mednarodni raziskavi zadovoljstva potnikov s 565 letališč po vsem svetu.

Imajo tudi bazen na strehi in labirint iz žive meje.

Changi je znan po številnih atrakcijah, ki potnikom omogočajo edinstveno izkušnjo. Med najbolj priljubljenimi so vrt metuljev, bazen na strehi in labirint iz žive meje. Vendar pa je tamkajšnja najznamenitejša značilnost Dežni vrtinec, 40-metrski notranji slap, ki velja za najvišjega na svetu. Ta arhitekturni čudež je postal simbol letališča in privablja obiskovalce z vsega sveta.

4Objekt ponuja številne druge aktivnosti, ki potnikom omogočajo, da si krajšajo čas med poleti: viseča trampolina, park s krošnjami in plezalna stena je le nekaj možnosti. Letališče je tudi prejemnik nagrad za najboljšo kulinariko in najboljše sanitarije. »Changi Airport je počaščen, da ga je Skytrax že trinajstič razglasil za najboljše na svetu. To priznanje nas spodbuja, da še naprej stremimo k zagotavljanju najboljše potovalne izkušnje,« je poudaril Yam Kum Weng, izvršni direktor Changi Airport Group.

Že trinajstič je na prvem mestu. FOTO: Moisseyev/Getty Images

Lanski prvak Mednarodno letališče Hamad v katarski Dohi je letos osvojilo drugo mesto. Prejelo je priznanji za najboljše nakupe in najboljše letališče na Bližnjem vzhodu.

Letališče Haneda v Tokiu je zasedlo tretje mesto in prejelo nagradi za najčistejše letališče na svetu in naj domače letališče. Med evropskimi sta se najvišje uvrstila pariški Charles de Gaulle (ki je na sedmem mestu) in Fiumicino v Rimu (uvrstilo se je na osmo mesto).