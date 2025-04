Pet starinskih tehnik barvanja jajc: ena bi lahko letos bila vaš adut

Obstaja nešteto tehnik barvanja velikonočnih jajc in sodobne vse večkrat izpodrivajo tradicionalne, ki so bile v ospredju nekoč in za razliko od sodobnih, ne temeljijo na umetnih barvilih.

Tu je pet najbolj znanih:

Barvanje s čebulnim olupkom

Uporaben je olupek rjave, še boljši je olupek rdeče čebule, po zaslugi katerega jajca dobijo rdečkasto barvo.

Postopek je preprost: v vodi z dodanim olupkom skuhajte jajca. Ta so lahko enobarvna ali z različnimi vzorci.

Barvanje z drugimi naravnimi barvili

Tradicionalno so jajca barvali tudi z uporabo zelišč, cvetja ali drugih živil. Na enak način kot čebulni olupek je mogoče uporabiti rdečo peso, rdeče zelje, travo, cvetove, denimmo perunike ali sivke, hrastovo lubje, teran.

Jajca, obarvana s teranom. FOTO: Špela Ankele

Vsi ti jajcem zagotavljajo čudovite naravne odtenke.

Barvanje s šablonami (odtisi)

Ta način nadomešča uporabo nalepk, ki so za krašenje jajc na voljo na trgovskih policah. Na jajce položite izbran vzorec in ga pred barvanjem ovijte v najlonsko nogavico. Ko se jajce obarva, na njem ostane značilen odtis.

Uporaba sveže narezane rdeče paprike

Tudi narezani plodovi rdeče paprike se lahko uporabijo za barvanje jajc. Ti dajejo jajcem čudovito rdečkasto barvo, katere intenzivnost je odvisna od koncentracije in časa kuhanja v naravnem barvilu.

Slikanje z voskom

Metoda vključuje uporabo čebeljega voska, ki se ga pred barvanjem s posebnim pisalom nanese na jajce.

Vosek prepreči, da bi se z njim natrti deli jajca obarvali in z natančnostjo ter potrpežljivostjo lahko v kombinaciji s katerim od prej omenjenih načinov barvanja, nastanejo čudoviti vzorčki.