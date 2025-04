Čudovita novica: za 8-letnega Matica zbrali 2 milijona evrov (FOTO)

Iz Društva Viljem Julijan sporočajo, da so za 8-letnega Matica, ki ima duchennovo mišično distrofijo, po štirih mesecih zbiralne akcije prišli do cilja in zbrali potrebna 2 milijona evrov za njegovo zdravljenje z gensko terapijo v tujini. »Sva srečna in hvaležna do zvezd ter hkrati brez besed od ganjenosti, najine radosti preprosto ni mogoče opisati. Kar se je še nedavno zdelo skoraj nemogoče, smo dosegli z neverjetno srčnostjo celotne Slovenije. Iz vsega srca se najlepše in neskončno zahvaljujeva vsem, ki so za najinega Matica prispevali donacijo,« pravijo njegovi starši Živa Krelj in Tadej Žontar.

8-letni Matic. FOTO: Osebni arhiv

Slovenija ima veliko srce

»S tem smo Maticu podarili možnost za življenje in veliko svetlejšo prihodnost, možnost, da bo hodil, tekal in počel stvari, ki bi mu jih njegova kruta bolezen drugače odvzela. 30. aprila že potujemo na zdravljenje, zaenkrat kaže, da bomo lahko šli v ZDA, kar je tudi najina prva izbira, saj imamo z bolnišnico na Floridi že zelo dobre izkušnje. Kot rezervno možnost imamo tudi Dubaj, tako da je popolnoma jasno, da kmalu potujemo in da bo Matic prejel zdravljenje ter da nam je uspelo. Matic zato od začetka aprila tudi ne hodi več v šolo in je v domači izolaciji, da ga maksimalno varujemo pred morebitnimi okužbami,« dodajata njegova oče in mama.

»V Društvu Viljem Julijan smo z zadnjo zbiralno akcijo Pisanka za Matica, ki smo jo začeli v začetku aprila, v dobrem tednu dni zbrali 220.000 evrov, s tem pa smo prišli do končnega cilja 2 milijona evrov. Skupno smo s pomočjo resnično izjemnih Slovenk in Slovencev zbrali dobrih 2,060.000 evrov,« pravi Nejc Jelen, predsednik Društva Viljem Julijan, »z vsem srcem se globoko in najlepše zahvaljujemo prav vsakemu, ki je prispeval donacijo. Znova smo dokazali, da ima Slovenija resnično veliko zlato srce.«

Matic bo čez dobra dva tedna odpotoval na zdravljenje, pri tem pa mu bodo zdravniki najprej znova naredili posebne laboratorijske teste, s katerimi bodo lahko potrdili, da nima protiteles za določen virus in da lahko prejme zdravljenje. Zatem bo v roku okrog dveh tednov končno prejel gensko zdravilo elevidys. Nato bo moral še tri mesece ostati v tujini pod nadzorom zdravnikov. Skupno bo tako v tujini kar štiri mesece.