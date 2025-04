Žensko zdravje: tri najočitnejše posledice pomanjkanja seksa

Tako kot redni intimni odnosi na številne načine pozitivno vplivajo na žensko zdravje, tako ima njihovo pomanjkanje negativne posledice.

Prizadeti so različni fizični, psihološki in čustveni vidiki življenja, strokovnjaki pa opozarjajo, da zadeva ni tako nedolžna, kot se morda zdi na prvi pogled.

Poglejte tri najopaznejše spremembe, do katerih lahko pri ženskah pride ob dolgotrajni spolni abstinenci.

FOTO: Gettyimages

Pomanjkanje intimnosti zmanjša libido

Povem naravno in običajno je, da libido partnerjev ni povsem usklajen in da se razlikujeta njuni potrebi po spolnosti.

A dejstvo je, da pomanjkanje intimnih odnosov pripelje do znatnega vpada spolne želje, saj vodi do zmanjšanega izločanja hormonov, kot sta testosteron in estrogen.

Poleg izogibanja spolnosti lahko na zmanjšan libido vplivajo tudi slaba prehrana, alkohol in različne hormonske spremembe.

Slabše duševno zdravje

Spolni stik in intimnost imata blagodejen učinek na čustveno in duševno zdravje, saj zmanjšujeta raven stresa in tesnobe.

Zanemarjanje tega vidika življenja lahko na drugi strani prispeva k občutku osamljenosti, nižji samozavesti in zmanjšuje občutek povezanosti, kar med drugim negativno vpliva na duševno zdravje.

S spolno abstinenco je pogosto povezana tudi nespečnost, ki prav tako ogroža fizično in duševno zdravje.

FOTO: Gettyimages

Fizične spremembe v vaginalnem predelu

Pomanjkanje spolne aktivnosti lahko povzroči suhost vaginalnega predela in zmanjšanje elastičnosti vaginalnih sten, posledično so spolni odnosi, ko do njih vendarle pride, boleči, kar še dodatno zniža željo po spolnosti in nastane začarani krog, iz katerega je težko ubežati.

Suhost, nelagodje ali druge spremembe v vaginalnem predelu so razlog za posvet zdravnikom, ki bo postavil natančno diagnozo in določil pravilno zdravljenje, eden od načinov za preprečevanje pojava pa je reden seks, piše Sensa.hr.