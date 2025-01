Grims kar iz letala na poti k Trumpu: »Naredite zahodno civilizacijo znova veliko!«

Republikanec Donald Trump bo po novembrski izvolitvi danes v Washingtonu prisegel na položaj predsednika ZDA, ki ga je zasedal že med letoma 2017 in 2021.

Slovesnosti ob inavguraciji 47. predsednika bodo potekale ves dan. Na inavguracijo je vabilo dobilo mnogo Slovencev, in kot smo že poročali, so med njimi tudi poslovnež Ivo Boscarol, poslanca iz vrst SDS Andrej Poglajen in Žan Mahnič, ljubljanski škof dr. Anton Jamnik pa tudi Ivan Kralj, nekdanji lastnik orožarskega podjetja Arex in dobri prijatelj očeta žene ameriškega predsednika Viktorja Knavsa. Se je pa tudi evropski poslanec Branko Grims pohvalil, in to kar z letala, da je na poti v ZDA na inavguracijo predsednika ZDA Donalda Trumpa. Ob tem je zapisal (v angleščini): »Naredite zahodno civilizacijo znova veliko!«